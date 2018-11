Elecciones en Andalucía 2018 La campaña de las elecciones andaluzas se mete en el avispero nacional El balance de la Andalucía socialiusta que hizo Pablo Casado en el Congreeso ofuisca a Susana Díaz y Juan Marín arremete contra el presidente de la Generalitat al que tildó de «racista»

La campaña electoral irrumpió este miércoles en el Congreso de los Diputados en el momento de más tensión en la Cámara. El líder de la oposición utilizó una de las preguntas de control al Gobierno para reprochar a Pedro Sánchez el «balance catastrófico» de la gestión de los socialistas en Andalucía. Pablo Casadose refirió al 25%de paro, el 23 % de abandono escolar, a los tres millones de andaluces en riesgo de pobreza, a las listas de espera más largas de España y a los casos de corrupción más escandalosos de toda Europa, con dos expresidentes socialistas en el banquillo». A todo ello achacó Casado la «vergüenza que le da al presidente del Gobierno bajar de Despeñaperros», en alusión a la escasa participación de Sánchez en la campaña electoral.

Pedro Sánchez respondió con una cita a la gratuidad de las matrículas universitarias, posiblemente la medida más valorada del mandato de Susana Díaz, y remitió el resto de su respuesta a los resultados del 2-D, «que ya le adelanto no le gustará», dijo Pedro Sánchez.

A quién no gustó ese debate fue a la presidenta Susana Díaz que, rompiendo su compromiso de no agresión en «su» campaña limpia, acusó directamente a Casado de mentir. Según Díaz, el líder del PP«ha mentido diez veces en veinticinco segundos» sobre Andalucía, por lo que exigió a Casado que «se documente y deje de ofender».

¿Verdadero o falso?

En realidad, Casado ofreció una cifra inflada de la tasa de desempleo –ahora no es del 25 sino del 22,8%–, pero el resto de los datos que aportó son estadísticas reales de la comunidad. Sobre las listas de espera, la referencia puede quedar desfasada por cuanto la Junta de Andalucía no ha informado de las mismas en los últimos dieciocho meses, y la trascendencia europea de los casos de corrupción andaluces es una cuestión opinable, aunque no parece habitual que dos presidentes de una comunidad se sienten en el banquillo acusados de un caso de corrupción como el de los ERE que implica irregularidades en la gestión de casi 700 millones de euros.

Sin embargo, Susana Díaz acusó a Casado de recurrir a «todos los tópicos» sobre Andalucía, acusándole de «descalificar e insultar... y lo que ha dicho es el mejor resumen de su aportación a la campaña electoral», añadió.

Lo de la campaña de «tópicos» del PP fue también mencionado por Pedro Sánchez en el Congreso, donde aludió a la utilización de drones y banderas de España, al chaleco sin mangas «a lo Bolsonaro» de Juanma Moreno o a la comida en un burger que compartieron al inicio de la campaña el candidato del PP y Casado... Juanma Moreno respondía al presidente desde Almería: «Muy preocupado tiene que estar el PSOE para que Pedro Sánchez use la sesión de control para atacarme».

El asunto catalán

Más duras fueron las palabras que dedicó el líder andaluz de Ciudadanos, Juan Marín, al presidente de la Generalitat Quim Torra, al que llamó «racista». Marín acusó a Torra de «insultar permanentemente» a los andaluces y lo retó a que «lo denuncie» porque está «convencido» de que «la inmensa mayoría de los españoles y los andaluces están con los que respetan la Constitución y las instituciones».

Así contestaba Marín a las acciones legales que los Servicios Jurídicos de la Generalitat estudian presentar contra él por haber dicho durante el debate electoral en Canal Sur Televisión que Torra había afirmado que los andaluces tienen un gen menos.

«No voy a aceptar lecciones de un racista que insulta permanentemente a los españoles y los andaluces, de una persona que nos llama bestias taradas, hienas, víboras»... ha advertido el líder de la formación naranja en Andalucía. «Ya estamos cansados de tanta infamia e injuria, de decir que los andaluces somos los más vagos de España», ha lamentado. La ristra de descalificaciones de Marín a Torra se alargó en un vídeo difundido por el candidato de la formación naranja en las redes sociales.

Con la campaña andaluza metida en el tosco debate político nacional, otras noticias «andaluzas» quedaban en un segundo plano. El Congreso aprobó ayer el trasvase de 15 hectómetros cúbicos a la comarca del Condado de Huelva y el Gobierno anunció que prevé reducir las peonadas en municipios afectados por los temporales... para que luego acuse el vicepresidente andaluz y candidato socialista por Cádiz Manuel Jiménez Barrios al PP de utilizar las instituciones durante la campaña electoral.