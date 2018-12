Elecciones en Andalucía 2018 Ciudadanos dilata el pactode gobierno con el Partido Popular en Andalucía mientras miran al PSOE La reunión técnica de este miércoles tuvo avances pero pocos. Habrá un pacto andaluz contra la violencia de género

El argumento público de Ciudadanos, que Juan Marín y el resto de portavoces de la formación naranja repiten cada vez que tienen ocasión, es que «hay que hacer las cosas bien porque no se trata de una tortilla a la que se le da la vuelta en dos segundos». Pero la realidad es que están utilizando todas las armas dilatorias posibles en la negociación de su pacto con el PP para conformar el Gobierno del cambio. Un pacto que se va a firmar —eso dice también públicamente Juan Marín— pero que tiene un proceso que el partido de Albert Rivera quiere pilotar con varios objetivos. Y uno de ellos pasa por dar más tiempo al PSOE para darse cuenta de que ha perdido el Gobierno andaluz y así lograr su coartada para no tener que contar con los apoyos de Vox. Por cierto que Juan Marín criticaba públicamente al PSOE reprochando su mensaje «cuidado que viene la derecha cuando hace tres días no consideraba a Ciudadanos la derecha porque teníamos un pacto de investidura».

La fotografía de lo que está sucediendo fue la reunión celebrada ayer en el seno de la mesa técnica de trabajo que mantienen el PP y Ciudadanos. Durante la mañana todo fueron parabienes, acuerdos y consensos. En un buen clima, iba avanzando la negociación de los 82 puntos que tendrá el acuerdo programático entre ambas formaciones. Pero, tras un receso de media hora para comer, la actitud cambió. Ciudadanos se tornó en un negociador más duro y ya no se acordó nada más para sorpresa del PP. Hoy harán una consulta a sus respectivas formaciones y el viernes ambos partidos volverán a reunirse en esta mesa técnica para seguir avanzando.

En medio de esta incertidumbre, los rumores y comentarios cruzados están a la orden del día. Fuentes socialistas confirmaron a ABC que mantienen abierta una negociación con Ciudadanos, si bien no dejaron claro si se trata de un acuerdo para la Mesadel Parlamento o tiene unas miras más largas. ¿El PSOE, que defiende que ha ganado las elecciones se conformaría sólo con la Mesa del Parlamento? Es difícil de creer pero todo es posible. El PSOE oficialmente no habla de negociaciones aunque todos los partidos sí reconocen «conversaciones».

Ciudadanos quiere repartir los siete puestos «entre las fuerzas constitucionalistas», dejando a un lado a Vox y a Adelante Andalucía, con una Mesa en la que el Gobierno de coalición PP-Cs tuviera cuatro puestos, y el PSOE los otros tres, con la presidencia en manos de Ciudadanos, claro.

El PP no descarta esta opción pero no negociará con el PSOE, partido al que deja en manos de Ciudadanos, de la misma manera que asume que Vox será sólo cosa suya.

Porque el control del Parlamento es ahora mismo lo más urgente ya que el 27 de diciembre se constituirá la Cámara y habrá que llevar pactado quién ostenta la Presidencia. Por si fuera poco el conflicto político, el letrado mayor del Parlamento hizo este miércoles una advertencia muy clara en la reunión de la Diputación Permanente. La paridad es imperio de la ley por lo que, si en la propuesta que presentan para la Mesa no se cumple la proporción de 3 hombres y 4 mujeres o al revés, los letrados pararán la votación hasta que se resuelva. Y no hay opción en este punto.

Los puntos del acuerdo

El PP y Ciudadanos ya tiene avanzados muchos puntos del acuerdo que firmarán para el Gobierno del cambio. Porque hay muchos asuntos en los que hay coincidencia. Así, ya se ha incluido un acuerdo sobre la eliminación de los aforamientos. Ciudadanos quiere que este principio conste en el pacto, y así constará. Otra cosa será el tiempo necesario para poner en marcha la ley que los derogue de Andalucía, «que puede durar uno, dos ó cinco años, pero ya se ha impulsado», según reconoce textualmente Juan Marín.

Además de los aforamientos hay otras medidas de regeneración democrática como son la evaluación de las políticas públicas, el control de la corrupción, la dimisión de los cargos públicos imputados por corrupción, demás de un estatuto del denunciante de buena fe y un nuevo reglamento de transparencia. También hay acuerdo en hacer una auditoría de las cuentas públicas y una comisión de investigación de la Faffe.

En materia social se ha acordado incluir el impulso a un pacto andaluz contra la violencia de género y no se recoge ningún punto que haga alusión a la eliminación de la actual ley tal y como había pedido Vox. Igual ocurre con la autonomía andaluza. Hay hasta dos apartados dedicados a defender el «poder» de las autonomías.

Reparto del Gobierno

La mesa negociadora está ahora centrada en los puntos del acuerdo programático y todavía no han entrado en el reparto de las consejerías del futuro Gobierno andaluz. Juan Marín explicaba que «desmantelar toda la estructura de la Junta y buscar un Gobierno eficaz y no con amiguetes no se hace de hoy para mañana». Yes que ahí está el problema.

Ciudadanos ha dicho en varias ocasiones que el papel de la sociedad civil será relevante en la estructura del nuevo Gobierno y lo cierto es que hay preocupación en la formación naranja por la elección de las personas que ocuparán los puestos en la nueva estructura de la Junta. Buscan perfiles profesionales pero de confianza del partido que estén dispuestos a seguir las directrices que marque la dirección de Albert Rivera. Y no les está resultando tan fácil.