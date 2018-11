Elecciones en Andalucía 2018 Debate elecciones andaluzas: De las cajas de Juanma Moreno a las ristras de Juan Marín Los candidatos interactuaron más entre ellos pero ninguno logró un golpe de efecto como el folio en blanco de Cs en el debate de Canal Sur

Stella Benot

El candidato de Ciudadanos, Juan Marín, trató de dar un golpe de efecto similar al que logró en el debate de Canal Sur del lunes pasado. Pero nada fue igual que su impacto con el folio en blanco. El candidato naranja sacó sendos rollos de papel que se debían extender con los encausados por corrupción de PSOE y PP pero el trucó no funcionó del todo, los rollos no se desplegaron, y, además, tuvo la mala suerte de que la presentadora Pilar García Muñiz lo interrumpió en pleno momento porque el cronómetro de Susana Díaz no se había parado.

Teresa Rodríguez y Susana Díaz protagonizaron varios diálogos por lo bajini y también cara a cara. Uno de los momentos de la noche fue cuando la presidenta le dijo a Teresa Rodríguez «ponga los pies en el suelo, que esto no es Juego de Tronos», en relación al cartel que la lideresa de Adelante Andalucía ha popularizado en las redes sociales. La respuesta de Teresa Rodríguez fue, es usted «Cersei Lannister» (la intrigante y ambiciosa esposa del rey).

Otro de los momentos estelares fue cuando Susana Díaz acusaba a Teresa Rodríguez de interrumpirla constantemente, «es que parece que cuando hablo meto el dedo en la llaga», dijo la presidenta. «Mete la pata» apostilló Teresa Rodríguez.

El candidato del PP se presentó muy bien provisto de munición. Nada menos que dos cajas con fotocopias ordenadas en diez tomos con las noticias de corrupción del PSOE en esta Legislatura. Por cierto, que el que se vio en televisión, fue el tomo número 10.

También Juanma Moreno y Juan Marín tuvieron sus más y sus menos. Marín interpelaba al líder del PP reiteradamente por un insulto que le había dicho, «me ha llamado perro» y le reclamaba explicaciones al tiempo que le afeaba su modelo territorial. Moreno respondía por lo bajini, «qué obsesión tiene».