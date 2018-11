Empezó con un mensaje positivo para no pintar ese cuadro tenebrista de «Andalucía negra» que no dudó en recordarle Susana Díaz. Elogió las potencialidades de la comunidad. Andalucía es «un gran fórmula uno» lastrado por «un gobierno nefasto» y «un drama que se vive en todas las familias donde no hay un hijo que no esté en el desempleo», apuntó. El líder del PP aspira a salvar este coche de carreras con una receta, el «BMI», las siglas de Bajada Masiva de Impuestos, un leitmotiv de su campaña. Fue quien más utilizó el recurso de los gráficos para ilustrar el paro, los 102.000 millones en fondos europeos recibidos o una página del diario ABC que daba cuenta de la dimisión del alcalde de Cs de Espartinas, acusado de prevaricación.

Fue de menos a «más», aunque sólo hasta el final no se le borró del rostro el ceño fruncido que le acompañó todo el debate, señal inequívoca de que no es un formato en el que se encuentre a gusto. Las primeras palabras fueron para reivindicarse -«vengo con los deberes hechos» y 560.000 parados menos-. Dibujó una Andalucía ideal, «mejor», desde que ella está en el gobierno (cinco años ya) y con la promesa de bajar el paro en nueve puntos «en la próxima legislatura». No fue una guerra de todos contra ella. A ello contribuyó el enfrentamiento que protagonizaron los líderes de Ciudadanos y PP en su lucha particular por presentarse como exponentes del cambio político. Teresa Rodríguez no quiso hacer sangre. Para zafarse de las críticas a su gestión, apeló a los clásicos: las referencias a los insultos y agravios -«hasta en eso nos han maltratado, en el reparto de fondos europeos», espetó a Juanma Moreno- y desempolvó una de sus pesadillas: los «80 días» que estuvo en el aire su investidura, hasta que Cs vino a rescatarla en 2015. Su flanco más débil era la corrupción, el tercer bloque. Ahí tiró de manual. Los andaluces «saben lo que entra» en la casa de la presidenta y «quien lo haya hecho que lo pague».

Repitió como un mantra que «no han podido poner una mancha» a su gobierno, que es el que más controles tiene, y todo lo que ha pasado (ERE, pagos en puticlubs con tarjetas oficiales, formación) son cosas del pasado. Se presentó como víctima de dos bloques: a su izquierda, Podemos, «que no quiere que gobierne el PSOE», y «la derecha», agrupando a Cs y PP, que quieren pactar para desalojarla. «¿Si no suman van a bloquear a Andalucía? Cuando uno no puede gobernar no impide que otro gobierne. ¿Nos van a bloquear 80 ó 120 días? Sería bueno que lo aclararan. Yo no lo voy a hacer», les retó. Nadie le respondió.

A su antiguo socio le reprochó que estaba «sobreactuado» y teledirigido por Albert Rivera para romper con ella. «Me recordaba la canción de cómo hemos cambiado, qué lejos ha quedado esa amistad», le dijo. Pero quien focalizó más las críticas en su gestión fue Moreno, que la obligó a pronunciarse sobre si creía que España era un estado plurinacional exhibiendo un libro escolar que así lo dice. Quería responder, pero la moderadora la llamó al orden. Fue entonces cuando se cruzó de brazos, una pose que denotaba nerviosismo. No se relajó hasta que llegó su minuto de oro. Entonces sí, la sonrisa de alivio sustituyó al ceño fruncido.