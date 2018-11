Elecciones en Andalucía 2018 Díaz: «Los que han blanqueado a Vox echan números y no descartan su apoyo en las elecciones andaluzas» La presidenta de la Junta de Andalucía vuelve a recurrir al partido de Santiago Abascal para atacar a Ciudadanos y PP

La candidata del PSOE a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha llamado este martes a los andaluces a participar masivamente en las elecciones andaluzas para frenar a la derecha, al PP y Ciudadanos, de los que ha dicho que «han blanqueado» el discurso de Vox y ahora echan números y no descartan su apoyo.

En el décimo segundo día de campaña, que Díaz dedicará la provincia de Cádiz e irá a Marbella para compartir mitin con el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, la candidata socialista ha vuelto a recurrir a Vox, tal y como hizo en el debate televisivo, para acusar a los partidos de derecha de «blanquear» su discurso.

«El discurso xenófobo y machista de Vox lo blanqueó Pablo Casado y cuando el PP y Ciudadanos no son capaces de decir que no van a unir su votos a este partido es que es evidente que están echando números y no descartan su apoyo», ha dicho a los periodistas.

Díaz se ha preguntado por qué el líder de Ciudadanos, Juan Marín, no usa la misma contundencia con Vox que cuando «dice que entregará el escaño antes de apoyar al PSOE», y ha respondido a continuación que, como el PP, «están pensando» en su apoyo.

Sobre las declaraciones a la SER del candidato del PP, Juanma Moreno, que se ha mostrado partidario de recentralizar parte de la educación, la socialista ha replicado que no tiene respeto alguno con el 28F, como «tampoco» respetaron el referéndum por la autonomía andaluza y le acusado de querer «cercenar y mutilar» la autonomía.

«Dijeron que ese no era su referéndum. Ni se lo creyeron entonces ni se lo creen ahora, intentan mutilar la autonomía por la puerta de atrás y no les gusta la apuesta clara y nítida por la educación pública en Andalucía», ha criticado.

Del debate televisivo del lunes, Díaz ha considerado que se produjo el «tres contra uno, una falta de argumentos, agresividad, incluso entre el PP y Ciudadanos», lo que ha achacado en un intento de «tapar» la ausencia de proyecto para la comunidad.

A su juicio, puso en de relieve que se presenta a la elecciones entre dos coaliciones: una «Podemos y sus socios, que ofrecen duplicar» el presupuesto andaluz «faltando a la verdad», y la coalición de derechas, que «se insultan, no se aguantan y lo único que les motiva es unirse contra el PSOE».

Privatización de Susana Díaz

Tanto ante los periodistas como en el acto que ha tenido después con mayores, Díaz ha pedido el voto para una amplia mayoría que garantice la gobernabilidad y seguir creciendo, además de para «frenar a la derecha».

Además, ha advertido, sobre la «privatización que plantea Moreno» de Sierra Nevada que «no se toca, que es patrimonio de los andaluces y granadinos».

«Es una estación rentable, competitiva, crea mucho empleo y plantear su privatización supone desvelar los recortes» que prevé el PP de un servicio público que es una potencia de primer nivel.

En el acto con los mayores, la presidenta de la Junta ha avanzado que planteará al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que universalice la bonificaciones de la educación gratuita de 0 a 3 años en Andalucía.

En materia de pensiones, le ha pedido que suba el IPC en las pensiones contributivas, medida que la Junta ha aplicado en las pensiones no contributivas.

Además, ha sostenido que en Andalucía hay más dependientes porque «reconoce más» que el resto de comunidades y se ha comprometido a seguir ampliando la cartera de servicios.