Este domingo 2 de diciembre 6.541.722 andaluces están convocados para participar en las elecciones de Andalucía de las que saldrá el nuevo Parlamento andaluz para los próximos cuatro años. De las varias formas de las que los ciudadanos disponen para emitir su voto, la más habitual es el voto presencial, que consiste en acudir personalmente a la mesa electoral que corresponda. A los más jóvenes o simplemente a quienes nunca hayan ejercido su derecho a voto se le suele plantear una pregunta: ¿dónde tengo que votar?

Debe saber que la Oficina del Censo Electoral remitirá a todos los electores una tarjeta censal con los datos actualizados de su inscripción en el censo electoral y de la Sección y Mesa en la que les corresponde votar y comunicará igualmente a los electores afectados las modificaciones de Secciones, Locales o Mesas que hayan podido producirse.

¿A estas alturas aún no ha recibido la tarjeta censal? No se preocupe, también es posible consultar las listas en los Ayuntamientos y Consulados, que expondrán las listas electorales vigentes de sus respectivos municipios durante ocho días, a partir del sexto día posterior a la convocatoria de las elecciones. Asimismo, se podrá acceder a la consulta de los datos de locales y mesas electorales por internet, a través de la página web del INE ( www.ine.es) sin necesidad de disponer de certificado digital.

Cabe destacar que cualquier interesado puede consultar telemáticamente sus datos de inscripción en el censo electoral vigente en cada mes o para unas elecciones o referéndum a través de la página del Instituto Nacional de Estadística (INE). Otra forma de recibir información es acudiendo a la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral o llamando al número de teléfono 901.101.900

La inscripción en el censo electoral contiene datos personales y del domicilio de residencia de los electores, además del municipio de inscripción a efectos electorales para los españoles residentes en el exterior. Cuando la consulta se realiza en un periodo electoral se presentan además los datos de la mesa y local electoral.

Una vez sepa cual es su colegio electoral, no olvide llevar el día 2 de diciembre su documento nacional de identidad (D.N.I.). No sirve el resguardo del D.N.I. en trámite, puesto que en él no aparece la fotografía del elector. En su defecto, puede llevar el pasaporte (con fotografía); el permiso (carné) de conducir (con fotografía) o la tarjeta de residencia, en el caso de ciudadanos de la Unión Europea que la posean. No importa que estos documentos estén caducados, pero deben ser los originales, no siendo válidas las fotocopias.