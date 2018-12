Elecciones en Andalucía 2018 Elecciones andaluzas: Ciudadanos, llave y algo más tras la espectacular subida Rivera advierte que tratarán de hacer presidente de la Junta a Juan Marín; Sus 21 escaños lo convierten en la fuerza que más crece

Mercedes Benítez

Euforia, gritos de Juan Marín presidente y proclamas del tipo «adiós Susanita adiós». Ese fue el ambiente que se vivió anoche en el hotel sevillano que eligió Ciudadanos para seguir la histórica noche electoral en la que las fuerzas de centro derecha consiguieron sumar más apoyos que el PSOE y Adelante Andalucía juntos. YCiudadanos se sintió protagonista principal de ese inminente cambio en Andalucía.

Por eso. con sus 21 escaños recién estrenados y tras convertirse en la tercera fuerza política de Andalucía y la única de las tradicionales que va al alza tras el recuento electoral, Albert Rivera dejó una advertencia clara: Ciudadanos presentará a su candidato Juan Marín a la investidura para que sea presidente de la Junta de Andalucía.

Nadie dudaba desde el minuto uno de que Ciudadanos subiría de forma importante . Lo que era más difícil de predecir era que la formación que lidera JuanMarín iba a convertirse no sólo en la tercera fuerza, sino también en la llave de la gobernabilidad. O puede que en algo más.

De hecho, en su espectacular subida puede haber muchos factores pero una de las claves puede ser que se han situado en un espacio del centro, que han sido capaces de captar el voto del desencanto de votantes a su izquierda y a su derecha. Porque está claro que los doce escaños que han logrado de más pueden proceder tanto de los socialistas como de los populares.

No como las otras

La subida de Ciudadanos es mas significativa aún si se tiene en cuenta que la formación naranja ha sido también la única capaz de mejorar sus resultados tras apoyar durante cuatro años al gobierno del PSOE. Algo también inédito hasta ahora en Andalucía puesto que las formaciones que antes habían hecho experimentos similares habían sufrido «el abrazo del oso» y habían bajado de forma espectacular.

Así le ocurrió tanto al Partido Andalucista como a Izquierda Unida cuando pusieron sus escaños a disposición del PSOE andaluz. Ciudadanos no sólo no ha bajado tras garantizar el Gobierno del PSOE sino que ha subido de forma muy importante y se ha convertido en fuerza decisiva.

Por eso ayer los líderes de la formación naranja, que comparecieron al filo de las once de la noche en medio de un ambiente de euforia, lo primero que dejaron claro es que se venderán muy caros. Porque, según recordaron, Ciudadanos ha sido la única fuerza política (de entre las que hasta ayer tenían representación parlamentaria) que ha logrado subir. Y es algo que harán valer a partir de ahora. Porque en la formación que lidera Albert Rivera parecían sentirse como los triunfadores de la noche pese a su tercer puesto.

Triunfalismo

Ese ambiente de triunfalismo se basaba en que, frente al descalabro del PSOEy la importante bajada del PP, Ciudadanos sube doce escaños y pasa de 9 hace cuatro años a los 21 de anoche. Y, como dijo Juan Marín, teniendo en cuenta que hace cuatro años la formación naranja ni siquiera estaba presente en Las Cinco Llagas. Por eso Marín y Rivera, en compañía de Inés Arrimadas y del resto de miembros de esta formación estaban ayer eufóricos en su primera aparición ante los medios de comunicación.

Ambos, que llegaron a la sede electoral de Ciudadanos antes de que cerraran las urnas para seguir la intensa jornada electoral, han pasado buena parte de la campaña en Andalucía y se han volcado durante estos quince días con constantes apariciones en mítines y presencia constante por las calles. Ayer también hicieron valer su condición y sus raices andaluzas. «No sabéis el orgullo que siento como hijo y nieto de andaluces», proclamaba Albert Rivera nada más empezar a hablar. Arrimadas, jerezana de nacimieno y que estudió en la sevillana universidad Pablo de Olavide, también aparecía feliz.

No admitieron preguntas en su comparecencia pero quisieron dejar las cosas muy claras. «Dijimos que iba a ser un día histórico en Andalucía, que permitiera abandonar cuarenta años de gobierno socialista», comenzó Juan Marín, para después recalcar que le han dado «una gran oportunidad a esta tierra» .

Después de ese breve análisis, interrumpido en varias ocasiones por los aplausos y los gritos de !presidente! de las decenas de militantes que anoche celebraban la subida de votos, Ciudadanos también dejó claro que el camino para formar gobierno a partir de hoy y para ese posible cambio no será nada fácil. Los partidos de centro derecha sumarían 59 escaños (33 del PP, 21 de Ciudadanos y 12 de VOX) pero el PSOE con Ciudadanos se quedaría en 54. Lo que supone que a partir de ahora será muy difícil de cuadrar la aritmética parlamentaria para formar gobierno.

Por eso Marín hizo una clara declaración de intenciones y una especie de aviso a los navegantes de como serán las cosas a partir de ahora de ara a posibles pactos: «Un cambio sólo lo puede liderar una formación que crece» (en clara alusión a la subida de Cs frente a la bajada del PP). Claro que también dijo que a partir de ahora «se va a poner en marcha el cambio y que piensan «devolver Andalucía a los andaluces».

Por si quedaba alguna duda, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, advirtió que su formación va a presentarse a la investidura para que Juan Marín sea presidente de la Junta de Andalucía. «Nosotros apoyamos en su día a Susana o a Cifuentes; El PSOE y el PPtambién podrían apoyar a Ciudadanos, insinuó. Luego no hubo turno de preguntas para la prensa y nadie de Ciudadanos se puso delante de un micrófono para contestar a la pregunta del millón: si apoyarán que Juan Manuel Bonilla sea presidente de la Junta de Andalucía. No hubo oportunidad para hacer esa pregunta. Pero en off, en lo s pasillos, se dejaba entrever que Ciudadanos no hará presidente al líder del PP. Con todo el panorama de los posibles pactos pinta muy dificil a partir de ahora.

Y, como era de esperar, en clave nacional los resultados de los comicios andaluces sirvieron a Rivera para pedir a Pedro Sánchez que convoque elecciones generales ya.

Anoche los resultados del recuento electoral se hicieron esperar poniendo nerviosos a muchos pero cuando llegaron la sorpresa fue tal que hubo cánticos, proclamas, palmas por sevillanas y fiesta en Ciudadanos hasta bien entrada la noche.