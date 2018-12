Elecciones en Andalucía 2018 Elecciones andaluzas: «Vox tiene la llave de San Telmo para acabar con el régimen» El partido de Abascal multiplica por 22 los resultados de 2015 y suma 12 diputados

Romualdo Maestre

Sin aliento. Vox se jugaba anoche la bola que le daba el juego. Y ganó. De partido estrellado en 2015 con 18.000 votos a estrella brillante que puede cambiar el signo político de la comunidad autónoma con 12 escaños. La multiplicación aritmética ha sido por 22, cerca de 400.000. La formación de Santiago Abascal y el ex juez Serrano tienen la llave de San Telmo. «Y la vamos a usar para acabar con el régimen de corrupción que ha gobernado Andalucía durante 36 años», afirmó el líder de la formación de color verde que ha recorrido Andalucía marcando una plusmarca; ningún partido político ha llenado tanto sus mítines como ellos. La fórmula ha sido según el dirigente de la nueva derecha «hablar a la gente de lo mismo que ellos hacen en su casa, de sus preocupaciones». «Hace tres años estábamos subidos en un banco de la calle con un altavoz y se reían de nosotros. Hoy los andaluces se han sacudido 36 años de régimen socialista». Los gritos de presidente, presidente atronaban en el hotel alquilado para la ocasión. La que supo aprovechar para no perder el hilo de los acontecimientos y pedir el apoyo para las próximas europeas, donde esperan mejorar estos resultados para ellos «históricos». Y volvió a justificar el triunfo más en clave nacional que verdiblanca: «Los andaluces están muy preocupados por la deriva de Cataluña, porque el golpismo ha encontrado acomodo en La Moncloa con el Gobierno de Pedro Sánchez». Tampoco tuvo cortapisas para la marca blanca de Podemos en Andalucía, «hemos espantado el comunismo chavista», resaltó. «Vox ha venido a dar representación a los españoles que no tenían voz» y enumeró las claves de su éxito. Primero y ante todos los principios, el hablar el mismo lenguaje en todas las partes de España, porque se consideran los defensores a ultranza de su unidad. También citó la «ideología perversa de género que un feminismo quiere enfrentar a los hombres con las mujeres». No se dejó tampoco en el tintero la Memoria Histórica, que «derogaremos la ley que nos impide hablar de nuestro pasado», explicó sin mencionarla. Aunque quedó claro de que no hablaría de posibles pactos para formar un nuevo Gobierno en Andalucía, le dio un fuerte tirón de orejas al Partido Popular. «Con estas resultados acabaremos con el chantaje ese del voto útil que promueven los que han vivido en la oposición permanente». «Vox vive para España y por España», concluyó Abascal ante un auditorio que aún no se terminaba de creer lo que estaba pasando.

«Estamos para quedarnos»

El exjuez Serrano y cabeza de lista por Vox en Sevilla como candidato para presidente de la Junta habló antes. «Lo veníamos diciendo que íbamos a propiciar el cambio. Nosotros somos el partido regenerador, hemos llegado para quedarnos», manifestó

«Ha sido una campaña emocionante, durante la misma muchos andaluces nos han transmitido que habían perdido la ilusión y con nosotros la han encontrado», exponía el polémico juez de familia muy criticado cuando se saltó un día de la custodia compartida de la madre para que el hijo pudiera salir con su hermandad en Semana Santa. Tampoco quiso, con el triunfo aún caliente de un partido que por primera vez entra en las instituciones, discernir sobre componendas poselectorales entre las tres fuerzas de derechas, PP, Ciudadanos y ellos. No obstante, en los mentideros de la formación no veían con buenos ojos una Junta presidida por Juanma Moreno Bonilla. «Es el momento de hablar de los principios», insistió también Serrano como pilar innegociable de Vox. «El tiempo ha dado sus frutos; gracias a Vox se ha cambiado el día de la marmota en Andalucía, gracias a nosotros se va a acabar también el régimen socialista de Andalucía», afirmaba entre gritos de euforia.

Atrás quedaba una campaña que empezó y acabó con el viento de cola hasta llegar al éxito de anoche. El 11 de noviembre tres mil personas llena-ron el salón de actos del Palacio de Exposiciones de Sevilla, Fibes. Era la presentación oficial de cada uno de los cabezas de lista por provincias. Un público entregadísimo ondeaba la bandera de España y aplaudía a rabiar cada una de las intervenciones de las propuestas desgranadas del programa por sus líderes provinciales. Los mismos que ayer también saludaron entre el aplauso general cuando se subieron al escenario. También Javier Ortega Smith, muy conocido en las televisiones por la defensa jurídica contra de los secesionistas catalanes, tuvo unas palabras para amortiguar la espera final.

Muchos de los asistentes de ayer en el hotel estaban también en el Muelle de las Delicias para el final de campaña. Espacio reservado a última hora por una confusión propia de un partido cuatreño. Pidieron primero el polideportivo de San Pablo creyendo que podían ser la sorpresa llenándolo. Cabe recordar que este lugar está maldito desde que en 2004 en las elecciones europeas Rodríguez Zapatero «pinchara» en un mitin con un aforo que no cubría ni la mitad de las plazas disponibles. Pero más tarde Vox se dio cuenta de que lo que le ofrecían era el salón de actos del complejo, doscientas plazas. Ya apuntaban alto.