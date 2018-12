¿Hasta qué hora se puede votar en las elecciones andaluzas de este domingo?

F.P.

Durante este domingo 2 de diciembre en que se celebran las undécimas elecciones andaluzas de la historia democrática regional, aún afloran las dudas entre los más de 6,5 millones electores llamados a las urnas sobre como ejercer el derecho al voto en forma y, sobre todo, en tiempo. Y es, ¿ hasta qué hora se podrá ejercer el derecho al voto?

Aquellos votantes que hayan optado por la vía tradicional, y no precisen de votar por correo ni se encuentren en el extranjero, podrán introducir su papeleta en la urna de manera presencial en una de las 10.038 mesas electorales preparadas para tal fin en todo el territorio de Andalucía.

A las 8:00 horas están convocadas las personas que deben desempeñar las funciones de presidente, vocales y suplentes, o lo que es lo mismo, los encargados del buen funcionamiento de la mesa electoral.

Sin embargo, no será hasta pasados 60 minutos, a partir de las 9:00 horas, cuando los colegios electorales abran sus puertas a la ciudadanía para que comience de manera formal la jornada electoral.

A partir de entonces, el votante cuenta con 11 horas para pasar por su centro de votación, teniendo en cuenta que este cierra sus puertas a las 20:00 horas, como norma general.

Lo excepcional

Puede darse el caso de que el elector se encuentre en el interior pero no haya llegado a depositar su voto a la hora de cierre, porque se hayan generado colas de última hora. En este supuesto se respetará su presencia, retirándose la urna una vez concluida la votación.

Existen casos inusuales, que deben ser estudiados por la Junta Electoral competente, como son aquellos en los que el local electoral abra sus puertas con retraso. En función del motivo se prevén sanciones y, también, retrasar o no la hora de cierre de urnas. De hecho, este domingo 2 de diciembre las elecciones en Andalucía se han iniciado con notables retrasos en algunas mesas, lo que implica que los resultados de las elecciones autonómicas no se comenzarán a divulgar hasta las 22:15 horas, una vez que cierren los colegios electorales de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) afectados por un retraso debido a que no había papeletas de Equo en varias mesas.

Así lo ha explicado en conferencia de prensa la consejera andaluza de Justicia e Interior, Rosa Aguilar, quien ha indicado que la Junta Electoral ha informado a la Junta de Andalucía de que no se podrán difundir resultados oficiales hasta esa hora, una vez que estén todos los colegios cerrados.

Más incidencias en otros puntos

En Sanlúcar de Barrameda no se han constituido dos mesas en el colegio Guadalquivir hasta pasadas las 10.20 porque ningún miembro de las mismas se ha presentado. Por ello se ha contado con los votantes que iban llegando al colegio electoral para que las conformaran, según detalla la Ley en ese sentido.

Otros retrasos se han producido, en Córdoba, en una mesa del colegio Concepción Arenal no ha abierto una mesa hasta las 9.45, y en el centro cívico de Lepanto de la capital cordobesa hasta las 9.19, retraso que se aplicará igualmente al cierre de ambas mesas.

También ha habido incidencias por falta de información del censo electoral en centros de La Algaba (Sevilla), Los Barrios (Cádiz) y Aljaraque (Huelva).

Por lo tanto, desde las 22.15 horas comenzarán a darse los datos oficiales, cuando cierren los colegios abiertos con más retrasos en Sanlúcar de Barrameda. Desde este momento se dará paso al escrutinio electoral con el conteo en cada mesa de los votos recibidos. El escrutinio podrá seguirse en directo en esta página web creada por ABC de Sevilla