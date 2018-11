ELECCIONES EN ANDALUCÍA 2018 Javier Imbroda: «Yo a Susana Díaz le hubiera dado sólo año y medio de confianza» El número uno de la lista de Ciudadanos por Málaga defiende la posibilidad del cambio y lucha contra el conformismo

Fernando del Valle

¿Por qué Málaga es la provincia clave para estas elecciones?

Málaga es una provincia dinámica y emprendedora. El alcalde de la capital ha hecho un gran trabajo con una línea cultural y tecnológica que la ha puesto en vanguardia nacional e internacional. Por eso es referencia y todo el mundo se quiere centrar aquí. Aunque me sorprende que los candidatos e presenten por Málaga y debatan en Sevilla. Málaga será la locomotora del cambio.

¿Málaga ha sido maltratada por la Junta o se hace política con el victimismo?

Históricamente, la Junta ha sido una administración muy centralista y desconfiada, pero eso también lo padece Sevilla. Su carga administrativa impide el desarrollo del emprendimiento. Málaga sí ha sabido salirse del carril y caminar sola. Por eso debe ser la locomotora del cambio.

¿Cómo cree que el mensaje de su partido, más aceptado en ámbitos urbanos, puede llegar a la Andalucía rural?

No es fácil. Se ha gestado un tejido a lo largo de 40 años que ni el PP ha conseguido cambiar en este tiempo. Lo que pretendemos desde Cs es ofrecer otras oportunidades. Herramientas tecnológicas, conocimientos o formación para que desde los pueblos se puedan generar proyectos asociados a lo que ofrecen sus comarcas. Hay que introducir una apertura de mente y olvidar las ayudas subsidiarias que pueden haber sido útiles en determinado momento pero que de manera gradual hay que ir sustituyendo por este tipo de herramientas.

En su caso, ¿por qué entrar en política ahora y por qué con Ciudadanos?

La vida me ha dado una segunda oportunidad. Tras mi enfermedad me llamó ver cómo podía ayudar a mi comunidad. Poner mi trayectoria vital al servicio de los andaluces. Soy un ferviente creyente de Andalucía. He conocido casi todo el mundo y sé de su potencial, pero también de su componente conformista. PSOE y PP llevan años dando la espalda a la sociedad civil; se han convertido en organizaciones cerradas donde prima el carné y no el talento. Y la política debe ser un servicio público en un periodo de tiempo determinado. Esto lo ofrece Ciudadanos, que quiero creer que es la herramienta contra el conformismo

Sitúese ideológicamente

Yo me considero liberal, abierto, inquieto, preocupado por el futuro que le espera a nuestros hijos y qué clase de hijos dejamos al mundo. Mi posición es moderada y centrista, capaz de entenderse con un PSOE o un PP dentro de la Constitución. Díaz dice que hay que ganar para parar a las derechas. Yo ahí no me siento reconocido.

Las encuestas no terminan de ver el cambio que preconizan PP y vds. A una semana ¿lo cree posible?

Sé que las encuestas dan mucho juego, pero no me interesan demasiado. Son pronósticos estadísticos. Hay cuestiones intangibles que no aparecen ahí y espero que el 2D salgan a flote. Hay mucha abstención a la que hay que movilizar. Y hay miedo por la dependencia de la Junta, de sus ayudas; gente que no se atreve a pronunciarse. Yo sigo ilusionado y creo posible el cambio.

Si volviera a gobernar el PSOE, Andalucía, ¿tendría remedio? Se lo digo porque en las encuestas que auguran victoria socialista también se ve un sentimiento mayoritario en favor de la alternancia.

Seguro. El cambio se ha iniciado ya y lo lidera Ciudadanos. El PP, desafortunadamente, no ha sido capaz de dar en la tecla para ofrecer alternativa ilusionante. Y lo digo con pena porque hubiese sido deseable la alternancia para ver nuevos estilos de gobierno. Esto no ha sido así, pero detecto que el cambio se ha iniciado. No sé si será en estas elecciones o no, pero Cs va a estar presente en un panorama que hasta hace nada era imposible de visionar. Luego los andaluces dirán, no las encuestas. Yo salgo a ganar y la competición me pondrá en mi sitio. No voy a entrar en un estado melancólico que me diga que no hay manera.

¿No cree que mucha gente se preguntará por qué han apoyado y han salvado las vergüenzas en más de una ocasión al mismo partido con el que ahora son tan críticos?

Claro que sí, lo comparto. Cuando estaba fuera yo tampoco lo entendía. Lo entendí al incorporarme cuando he preguntado «qué estábais haciendo». Cs hizo un acto de coherencia y responsabilidad a costa de perder apoyos. Pero los mismos que se lamentan de esta tibieza, qué le hubieran dicho a Cs si hubiese propiciado que Podemos gobernara con el PSOE.

Esa diatriba puede volver a darse después del 2D

Que los andaluces decidan. Se puede dar democráticamente pero no voy a pensar demasiado en ello. Mejor no hablar del día 3, sino de que salimos a ganar.

¿Le haría falta a Cs una Inés Arrimadas en Andalucía?

Arrimadas es una mujer espectacular. Hacen falta muchas Arrimadas para Andalucía y España. Pero eso no quita para que tengamos un candidato excelente, Juan Marín. He conocido a una persona buena, honrada, trabajadora. Habrá gente que diga que no tiene carisma, pero a mí me vale tener un presidente sensato y hasta divertido. Y eso es importante, esta vida también está para reírse.

¿Qué papel le gustaría jugar en un hipotético gobierno de la Junta?

No sé qué va a ocurrir. Yo tengo la ilusión de que los andaluces tengamos otra oportunidad. Que la corrupción pertenezca al pasado y pongamos en valor una Andalucía desaprovechada. Que despierte. Estoy centrado en eso. ¿Qué va a pasar después? No lo sé. Yo me he movido en el sector del deporte, en el emprendimiento, en la educación, en lo social. Si consideran que puedo ser útil lo pensaré, pero me parece algo muy lejano, Estoy entrenado en la inmediatez y estoy en lo que estoy.

«A Susana Díaz no le interesa hablar de España porque el desaguisado que está montando Sánchez es como para apartarse»

¿Y se quedará en la oposición si no hay cambio? ¿Firme su compromiso de estar cuatro años pase lo que pase?

Estaré. Me dicen que cuatro años es poco y me piden ya que sean ocho, pero los veo muchos. Un servicio público sólo se puede ver compensado en un tiempo corto. Mandaríamos un mensaje a los jóvenes de que entrar en política está bien pero antes hay que vivir, trabajar, luchar en otras facetas. Para que llegues a la política con los deberes hechos. Un joven, ¿qué experiencia de vida va a aportar a la sociedad? No es que no valga, pero solo podrá aportar una experiencia técnica, no de vida.

¿No le tienta el ámbito local? Muchos lo ven como el candidato perfecto para unas municipales

No me esperen ahí. Conozco la vida municipal y creo que Cs tiene un portavoz magnífico, Juan Cassá, que está haciendo un gran trabajo con sólo tres concejales.

A un andaluz que ha sido seleccionador español de baloncesto, ¿qué le parece que Susana Díaz reniegue tanto de hablar de España?

Mal. Si en Andalucía nos hemos distinguido en algo a lo largo de la Historia es que levamos con orgullos ser españoles y del sur. A Díaz no le interesa hablar de España porque el deaguisado que está montando Sánchez es como para apartarse. Una de las páginas más oscuras de nuestra historia reciente. Pero Díaz sabe que es cómplice de que se estén pactando unos presupuestos generales en una cárcel. Y eso que se está negociando incide directamente en Andalucía. Cómo no hablar de España.

Dígame un mensaje directo para que los malagueños le voten

Los malagueños me conocen.