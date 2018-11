Elecciones en Andalucía 2018 Juan Ignacio Zoido: «Necesitamos un Gobierno andaluz que valore lo que es ser sevillano» El cabeza de lista del PP por Sevilla considera «irrenunciable» la red completa de Metro

Stella Benot

Sevilla Actualizado: 25/11/2018 08:20h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

—¿Por qué Sevilla es la provincia más importante para estas elecciones andaluzas?

— Sevilla es la capital de Andalucía. Es la provincia que más diputados aporta y su imagen es relevante para Andalucía y para España, es una referencia y tiene mucha importancia.

—Deme un mensaje directo para que los sevillanos le voten el próximo 2 de diciembre.

— Ya es hora de que Sevilla tenga el Gobierno de la Junta de Andalucía que se merece. Un Gobierno que valore lo que significa ser sevillano y que Sevilla es la capital de Andalucía; que lo haga sin complejos.

—¿Qué percepción tiene de la gente de la calle en esta campaña? ¿Qué mensajes le trasladan?

— La gente está deseando que haya un cambio. ¿De verdad no vamos a poder gobernar? Es la pregunta que me hacen muchos. Incluso hay gente del PSOE que, por primera vez, quiere que haya un cambio. Hay tantas esperanzas que lo ven como algo que, de verdad, puede llegar. Ahora hay una mayor brecha con otras comunidades autónomas y una mayor desigualdad en infraestructuras, educación... Hay un sector sanitario que se ha levantado porque no está de acuerdo con lo que se está haciendo. Es el colmo.

—Sostiene entonces que hay hartazgo.

— Hay ilusión con Juanma Moreno y el Gobierno que conforme. Hay ilusión porque no va a ser lo mismo que estos cuarenta años. Hay apatía y lo digo con respeto. Ganan las elecciones, sí, pero cada vez con menos representatividad. Hay que ir a la ilusión, a la esperanza, al optimismo que significa Juanma Moreno. La gente lo va ver y se van a contagiar de ese espíritu.

—Si finalmente se produce ese cabio, ¿qué va a suponer para la vida de los sevillanos?

— Hay sectores productivos muy relevantes que tienen problemas por las trabas administrativas a las empresas. También vamos a poner en marcha medidas fiscales y para que las explotaciones agrarias puedan trasladarse a sus descendientes. Le pongo un ejemplo. He estado en Utrera y está pendiente todavía una carretera que está prometida desde hace 30 años cuando fuí juez allí. Es el desdoble de la carretera de Morón a Arahal porque es la única ciudad de más de 25.000 habitantes que no tiene autovía y la gente ya no espera más.

—Algún proyecto concreto para Sevilla en la próxima legislatura.

— Reivindico la red completa de Metro. Nos hubiera gustado tenerla a Alfredo (Sánchez Monteseirín), a mí y a Juan (Espadas) porque es un éxtio. Es una demanda irrenunciable porque Sevilla necesita este sistema de transporte sostenible y moderno.