Elecciones en Andalucía 2018 Juan Marín asegura que quedar por detrás del PP en las elecciones andaluzas no es un «fracaso» El candidato a la presidencia ha aseverado que el partido «no va a llegar a ningún acuerdo con el PSOE»

Isabel Ruiz

@isaruiz9 Málaga Actualizado: 13/11/2018 13:39h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Las encuestas están del lado de Ciudadanos. Es el único partido que crecerá dentro del Parlamento andaluz tras las elecciones autonómicas que se celebrarán el próximo 2 de diciembre. Esperan aumentar sus parlamentarios para «traer al cambio a Andalucía» y gobernar la región, con Juan Marín a la cabeza. El aspirante a alzarse con un buen resultado en los comicios no considera que sea un «fracaso, ni nada parecido, el resultado de otras fuerzas políticas». Incluso quedar por detrás del Partido Popular, a quien las encuestas posicionan dos puntos por debajo de la formación naranja. «El resultado es clave» ha apuntado Marín esta mañana, quien asevera que «el verdadero fracaso es que el cambio en Andalucía no se produzca». «Esto no va de ganar más o menos votos, sino de ganar un cambio».

Un «cambio» de que todos los partidos hablan y dicen abanderar, pero que habrá que esperar a conocer la papeleta favorita de los andaluces. Solo entonces se verán «las encuestas reales», porque cuando los colegios electorales habrán sus verjas el marcador estará «cero a cero». Así lo ha manifestado Marín durante un desayuno informativo de Europa Press, donde ha mostrado su agradecimiento a aquellos que confían en la formación naranja y en sus proyectos, pero no se van a relajar. «Quien se duerme de lo lleva la corriente».

Quien le otorgó a Susana Díaz la posibilidad de continuar con la presidencia de la Junta de Andalucía, alargando así a cuatro décadas el socialismo en San Telmo, ahora no quiere ser más su socio. Juan Marín ha sentenciado que «Ciudadanos no va a llegar a ningún acuerdo con el PSOE». Están dispuestos a sentarse con todas las formaciones que consigan escaños, pero parece que el partido electo no entra en sus planes.

Pese a que esta afirmación ya la aseguró en la precampaña y campaña electoral de los pasados comicios, lo hicieron para que «los populistas no pudieran robarnos la cartera y hacer un gesto que devolviera la estabilidad». «Hicimos firmar un documento porque no nos fiábamos del PSOE. En medida que se ha ido cumpliendo hemos sido una oposición que ha arrimado el hombro, pero cuando se ha dejado de cumplir hemos dejado al PSOE con su corrupción y con sus asuntos turbios. Nos hemos dedicado a lo que teníamos que hacer».

Desde el partido se encuentran orgullosos de su recorrido en estos cuatro años porque han «cumplido al 100%» lo que firmaron, según ha mantenido Marín, quien reta a Susana Díaz a que diga un solo punto que no hayan consumado. «Yo a ella le diría 21» .

Ciudadanos quiere cumplir, quiere regenerar y aportar estabilidad a la Andalucía que ha estado anclada en el socialismo. No augura un periodo de ingobernabilidad, porque harán todo lo que esté en sus manos para que eso no ocurra. «Alguien que quiera ser presidente de la Junta no puede plantear ese escenario» ha sostenido Marín, quien defiende el «sentarse con los demás grupos para hablar de proyectos».

Acabar con la corrupción, eliminar los privilegios de las clases políticas, regenerar Andalucía, bajar los impuestos, mejorar la situación de los autónomos con una cuota más asequible o otorgarles a la comunidad educativa y a la sanitaria la posibilidad de gestionar sus propios servicios públicos. Estas son algunas de las materias pendientes que Ciudadanos quiere acometer en la región y ahora se plantea «la oportunidad de ponerlo sobre la mesa».

Durante su intervención, y arropado por el secretario general de Ciudadanos en España, José Manuel Villegas, el líder andaluz no ha querido pasar por alto el juicio del caso ERE. «Veremos si la justicia decide llamar a Susana Díaz para declarar» y ha añadido que quienes «han vivido de la corrupción no pueden acabar con ella», en referencia al derroche que han hecho miembros del PSOE con las tarjetas black.

Al ser preguntado por la independencia y autonomía que tiene el partido en la región, Marín ha confirmado que ante la posibilidad de un pacto no será la dirección nacional quien decida, aunque sí que ha mantenido que «todo se consulta» porque son un único partido, «no como otros» ha aseverado en alusión al PSOE de Susana Díaz y Pedro Sánchez.

«Andalucía es mucho más de lo que algunos han querido hacer creer durante 40 años»y si eso no cambia vendrán las «lamentaciones y estamos hartos de quejíos».