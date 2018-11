Elecciones en Andalucía 2018 Juan Marín: «No va a servir de nada tener el carné de Ciudadanos para trabajar en la Junta de Andalucía» El candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Junta de Andalucía se sincera a una semana de las elecciones autonómicas

Stella Benot

¿Por qué Sevilla es la provincia más importante para estas elecciones andaluzas?

Sevilla y Málaga son fundamentales porque ejercen mucha influencia y porque hay en juego muchos escaños. Eso además de tener en cuenta lo que ambas representan para Andalucía y a nivel nacional. Para nosotros Sevilla es muy importante porque es la tercera o cuarta ciudad de España con número de afiliados de Ciudadanos, con 1.200 afiliados, 38 agrupaciones y 22 grupos locales.

Deme un mensaje directo para que los sevillanos le voten el próximo 2 de diciembre.

Los sevillanos saben que Ciudadanos lo que ofrece es confianza, sensatez y no cometer disparates. Somos un partido alejado de la corrupción porque eso le hace mucho daño a Sevilla y a Andalucía.

Ha anunciado el pacto que va a firmar tras las elecciones. Desde luego, no suele ser lo habitual.

Yo creo que es honesto decir lo que uno va a hacer. El único cambio posible a cuarenta años de PSOEes un acuerdo entre Ciudadanos y el PP. Ya sé que es un riesgo decirlo, pero hay que ser honestos. Muchos votantes del PSOE están cansados de la corrupción y buscan quien lidere ese cambio.

Es optimista entonces respecto a sus perspectivas electorales.

Soy un hombre feliz cuando salgo a la calle porque me siento querido. Y es difícil porque la política está muy denostada pero recibo el cariño de la gente y eso me da una inyección de moral que me compensa los malos ratos, que son muchos como sabe.

¿Qué es lo primero que hará si logra ser el Presidente de la Junta?

Lo primero será hacer una auditoría de la administración pública porque tenemos problemas que resolver como el paro, la calidad de la educación y de la sanidad pública. Así que vamos a acabar con los dedazos y a poner al frente de la administración a los profesionales y no va a servir de nada tener el carné de Ciudadanos para trabajar en la Junta. Vamos a premiar la meritocracia en la administración pública que es la mayor empresa de Andalucía con 250.000 trabajadores.

¿Y así va a crear empleo?

Así será posible ampliar las oferta pública de empleo cuando sea necesario y destinar a los profesionales a donde haga falta y digan los técnicos. Pero también vamos a hacer una reforma fiscal para aliviar la carga de los trabajadores y de las empresas y crear empleo. Queremos que Andalucía empiece a cambiar y pensamos que este es el camino para conseguirlo porque hay mucho talento.