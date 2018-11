Elecciones en Andalucía 2018 Juanma Moreno: «Aquí se critica al PSOE en privado y a Susana Díaz se la venera en público» El candidato a la Presidencia de la Junta cree que «la sensibilidad de Andalucía Oriental debe estar presente»

¿Por qué Málaga es la provincia clave para estas elecciones?

Por su importancia económica y social. Y porque por su demografía elige muchos diputados. Eso ha hecho que muchos nos queramos centrar en Málaga. Lo mío es lógico; hay cuestiones naturales. Sí sorprenden otros casos como el de Teresa Rodríguez a la que se le nota demasiado que desconoce Málaga.

La Junta, ¿ha maltratado especialmente a Málaga?

Sin lugar a dudas. Sólo hay que ver que la ciudad está abierta en canal desde hace una década por la obra del metro, que no acaba nunca. Es la única gran ciudad española que no es capital administrativa de nada, y eso se podía haber paliado, pero al contrario, le quitaron hasta la cuenca hidrográfica.

¿Tiene temor al «sorpasso» de Ciudadanos en la provincia?

Ninguno. El PP tiene estructuras muy superiores después de décadas dando servicio en los ayuntamientos. Quien ha sido parte del problema no puede ser la solución. El pecado original lo traen puesto.

¿Sigue sin confiar en Cs? Más clara no le ha podido dejar Marín su voluntad de cambio.

Sí, pero lo hace por necesidad. Es consciente de haber sostenido al socialismo de siempre y no haber conseguido nada. Ahora lo único que intenta es confundir al electorado.

Si se produce el resultado que vaticinan las encuestas, ¿es resignación o que los andaluces siguen sin encontrar alternativa?

Es que es complicado luchar contra la influencia creada por el socialismo en 40 años, ejercida con tanta crudeza. Muchas personas piensan que pueden perder su estatus, su trabajo incluso por un simple cambio de Gobierno.

¿Echa de menos más voces en la sociedad alertando de lo que sería un Gobierno de PSOE y Podemos?

Sin duda. Aquí se critica en privado al socialismo y en público se calla o se venera a Díaz. Eso no puede ser. Pero es que quien se ha atrevido a enfrentarse al PSOE ha sido represaliado. Y hay que saber que un gobierno socialcomunista nos va a llevar a una paralización económica.

No me diga que no tiene miedo a lo que reste Vox.

Tengo miedo es a que muchos ciudadanos de buena fe quieran votar a una opción respetable que por extraparlamentaria trunque el cambio.

Dígame un mensaje directo para que los malagueños le voten.

Jamás ha habido un candidato malagueño. Es el momento de que la segunda metrópoli y la sensibilidad de Andalucía Oriental estén bien representadas en la Junta de forma directa.