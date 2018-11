Elecciones en Andalucía 2018 Marín e Inés Arrimadas pasean por el barrio de Triana, donde «se palpa» las «ganas» de votar en las andaluzas «¿Tú no serás de Rufián, no?», han parado a la portavoz nacional de Ciudadanos en su visita junto a Juan Marín

Este miércoles los vecinos del sevillano barrio de Triana, acostumbrados a que una de sus habitantes más ilustres sea la causa del revuelo de cámaras que este martes, sin embargo, acompañaba a la portavoz nacional de Ciudadanos, Inés Arrimadas.

Junto al candidato de la formación naranja a presidir Andalucía, Juan Marín, la líder de la oposición en Cataluña ha paseado por una de las principales calles de la zona, llena de tiendas y cafeterías, y ha disfrutado del «placer» que le supone volver a una ciudad en la que vivió cinco años.

«La veo mucho en la tele y me gusta, pero yo ya no me fío de nadie», reflexionaba una mujer al verla pasar, para añadir que «ahora lo tienen que hacer, pero no me gusta que los partidos se junten», en referencia a los pactos que habría que alcanzar para formar gobierno si, como parece, no hay mayorías absolutas en las elecciones autonómicas del próximo domingo.

Tomando un café junto a la capilla de la Virgen de la Estrella, Arrimadas ha compartido consejos con una estudiante de 23 años que cursa Ciencias Políticas en la Universidad Pablo de Olavide (UPO), la misma en la que ella estudió esa carrera, antes de que otra mujer se acercara a contarle sus problemas laborales.

Las personas más mayores querían saber de qué partido era «esa chica tan guapa», y ha habido quien, al oír que pertenecía a Ciudadanos, se quedaba con cara de seguir sin saberlo. «El de Albert Rivera», le aclaraba su acompañante. «Ah, sí, el del chaval», caía por fin en la cuenta.

«¿Tú no serás de Rufián, no?», ha parado a Inés Arrimadas una mujer entrada en años que de paso le ha contado su opinión sobre el diputado de Esquerra Republicana de Cataluña en el Congreso: «Hasta el nombre lo tiene feo, su madre cuando lo parió ya debía saber que era bicho malo».

En el mercado de Triana y tras comprar mandarinas y nueces,la política jerezana ha alegrado la mañana a una frutera que avisaba rápidamente a su marido, en el interior del puesto,mientras ella despachaba fuera.

«Manolo, ven corriendo, mira quién está aquí, ¡mi heroína!», alertaba la mujer, que se deshacía en elogios hacia Arrimadas: «Tú, mi alma, eres para hacerte un monumento nacional. La categoría que tú tienes y la diplomacia con la que estás luchando.... yo no lo haría con tanta», ha garantizado tajantemente.

La encargada del puesto de frutas y verduras le ha dicho además que es su «prototipo»: «Si yo estuviera allí....¡la que se podía formar!».

«Inténtalo», le ha gritado un hombre cuando se acercaba al puente para posar junto a seguidores de Ciudadanos. «Lo intentaremos», ha respondido ella, que en ese punto se ha girado hacia el río al escuchar gritos de «Sí se puede» desde un barco con los carteles de Adelante Andalucía: «Esto no lo tenéis vosotros», han bromeado sus ocupantes.

Al lado de Arrimadas durante toda la mañana un Marín «orgulloso de que a Inés la quieran tanto o más aquí que en cualquier otro sitio».