PP: un mensaje a medida

Fotograma del vídeo electoral - ABC

El PP ha querido innovar en estas elecciones andaluzas y ha decidido segmentar sus mensajes. Para llegar mejor a los votantes, desde el partido de Juanma Moreno han querido hacer mensajes «a medida» para cada público, de modo que cada colectivo conozca bien qué es lo que proponen los populares de cara a la formación de un nuevo Gobierno andaluz.

"Lo que me queda es votar a Juanma Moreno".

EL SPOT pic.twitter.com/NbWK3FrPJB — Fray Josepho (@FrayJosepho) 20 de noviembre de 2018

De entre los vídeos que se han creado para esta campaña, uno de los más comentados es el que acompaña esta información ha sido el que muestra a una mujer explicando que quiere cambio y, pese a que no es del PP, prefiere votar a Juanma Moreno que a cualquier otro candidato que no le garantice el cambio en Andalucía. ¿No lo ha visto? Si no es telespectador habitual de ciertos programas de Canal Sur, lo más probable es que no. La razón, según fuentes del Partido Popular es que el mensaje está destinado a un público muy concreto: femenino en su mayor parte, adulto, familiar, que ha votado alguna vez al PSOE u otras formaciones pero quiere que otro partido llegue a la Junta.