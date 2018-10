Elecciones en Andalucía 2018 Moreno pide a Díaz que «use su influencia con el Gobierno» para evitar el cierre de Cemex El presidente del PP Andaluz se reúne en Gádor (Almería) con los trabajadores de la planta cementera

R. P.

«La plantilla no se merece un ERE» ha manifestado hoy en Almería el presidente del PP Andaluz, Juanma Moreno tras mantener un encuentro con el Comité de empresa y los trabajadores de la planta cementera Cemex en Gádor. En la próxima semana, la empresa comunicará oficialmente los términos de su reestructuración y el cierre de esta empresa. Ante esta situación que «dañaría la economía de prácticamente toda una comarca», Moreno ha pedido a Susana Díaz que «use su influencia con el Gobierno» para evitar el cese de la actividad.

Desde el Partido Popular piden la comparecencia en el Congreso y el Senado de las ministras de Industria, Turismo y Comercio, Reyes Maroto, y de Transición Ecológica, Teresa Ribera, para que informen sobre las medidas que tomará el Gobierno ante el cierre de Cemex. «No entendemos las razones por las que la multinacional ha tomado esta decisión, hay alternativas viables» ha asegurado Moreno, por lo que apela a la unidad política y ofrece el apoyo de su partido para «respaldar cualquier acción desde el punto de vista político, social y sindical».

«Andalucía no está para cerrar plantas», ha manifestado Moreno, ya que la comunidad «en los últimos quince años ha retrocedido en cinco puntos dentro del PIB industrial, un sector que se comporta bien en las crisis porque aguanta el empleo y es fundamental en nuestra economía». Por ello, el presidente del PP Andaluz reclama a la presidenta de la Junta de Andalucía que «se aplique al máximo y ponga en marcha todos los recursos y toda la influencia política que pueda ejercer en el Gobierno de la Nación para salvar la situación».

En la visita a Cemex también han asistido representantes sindicales que forman parte del Comité de Empresa de Cemex. «Todas las administraciones deben dejar de lado sus diferencias y ofrecer su colaboración para que más de 300 familias no pierdan su sustento», ha declarado la secretaria general de UGT en Almería, Carmen Vidal. Por su parte, el secretario provincial de CCOO, Antonio Valdivieso ha reiterado que el primer objetivo es que «el ERE no se presente definitivamente» e insiste en que «se deroguen determinados aspectos de la legislación para que empresas viables no puedan plantear un expediente de regulación de empleo».