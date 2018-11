Elecciones en Andalucía 2018 Casado: «A Díaz le pregunto si le parece bien que el PSOE imponga el euskera en La Rioja o el catalán en Aragón» El presidente del PP califica como «un disparate» la propuesta socialista en el para imponer el vasco

Como «un disparate» ha calificado el presidente del PP, Pablo Casado este martes en Almería la propuesta socialista para imponer el vasco. Por ello, le traslada a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz «si le parece bien que su partido esté imponiendo el euskera en La Rioja». A su juicio, por la misma norma «se podría aplicar el catalán en Aragón o el valenciano en la comunidad andaluza». Pero, «como no tienen buena relación entre ellos»,…duda que se lo pregunte al presidente del Gobierno.

Durante su intervención en el desayuno informativo, organizado por Nueva Economía Forum, ha hecho referencia a la presentación hoy del proyecto de Ley de Símbolos, que tiene como objetivo garantizar el buen uso para que «no se quemen banderas, no se pite el himno e impedir que Cataluña se llene de símbolos independentistas». Así, de aprobarse, «los médicos no podrán llevar un lazo amarillos y se prohibirán los ultrajes a la bandera y la corona». En esta línea, Casado ha remarcado que «las banderas no están para sonarse los mocos».

Casado ha presentado en la capital almeriense al candidato del PP en Andalucía para las próximas elecciones, Juanma Moreno, a quién ha mostrado todo su apoyo durante la campaña. «Dice Susana que vengo mucho a Andalucía y que hablo de temas nacionales. Lo hago porque es una parte fundamental de España, ya que estas elecciones son la primera piedra para las elecciones nacionales y muy importe para los comicios municipales», ha señalado.

En este sentido, el presidente del PP ha afirmado que le va a preguntar a Pedro Sánchez si está de acuerdo con «la decisión de Díaz de convocar elecciones en caso de no poder aprobar los presupuestos». Casado defiende para Andalucía un proyecto que esté abierto a toda la comunidad, donde la administración no esté limitada a Sevilla, sino que tenga presencia en otras provincias.