Elecciones en Andalucía 2018 Pelea de «Imbrodas» en territorio malagueño, de cara a las elecciones andaluzas Juan José Imbroda, presidente de Melilla, estuvo en un acto del PP en Málaga, donde el candidato de Ciudadanos es su hermano Javier Imbroda

J.J. Madueño

Dos hermanos, dos partidos y una campaña electoral. Juan José Imbroda (PP), presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, estuvo en Málaga este miércoles para apoyar la candidatura de Juanma Moreno a la Presidencia de la Junta de Andalucía. Lo hizo horas después de que su hermano, Javier Imbroda, que encabeza la lista por Málaga al Parlamento de Andalucía, hiciera un nuevo acto de campaña. «A mi hermano lo quiero muchísimo y cada uno tiene la opción que quiera tener», dijo el presidente de Melilla sobre la incursión del exseleccionador nacional de baloncesto en las listas de Ciudadanos.

Reconoció el popular que respeta la decisión de su hermano. «Eso no quiere decir que me haga feliz, pero lo seguiré queriendo muchísimo», remarcó el presidente de Melilla, que cree que Javier Imbroda «está equivocado». «El PP es la mejor opción que tiene y se lo he dicho», apuntó el popular, que llamó a la unión del centro derecha. «No desunamos al centro derecha, que parecemos tontos», abundó el popular.

Imbroda ve en la disputa del voto entre el PP y Ciudadanos una opción para los partidos de izquierdas. «Se están hinchando de reír los que no deben gobernar, que son el PSOE y los comunistas», apuntó Juan José Imbroda, que llamó a votar a los populares poniendo como ejemplo la gestión en Málaga, que es una ciudad «magnifica y maravillosa».

«No entiendo que algunos malagueños estén dudando. Están aburridos, se cansan, eso es moda… Tenemos que ir a los que hacen la gestión eficiente para todos los ciudadanos», señaló el presidente de Melilla, que recordó la imagen de Albert Rivera desnudo en sus primera andanadas políticas en Cataluña y dijo que Rajoy «no se desnudaba y era un buen presidente»

Intervención que hizo horas después de que su hermano, Javier Imbroda, asegurar que Ciudadanos va a desbloquear el tren litoral. «Es una reivindicación básica para el desarrollo económico y social», sostuvo Javier Imbroda, que dio el paso adelante con Ciudadanos y se decantó por la formación naranja, pese a que había tenido ofrecimientos desde PP para entrar en política.