Elecciones en Andalucía 2018 El PP acusa a Susana Díaz de guardar silencio sobre los 200 millones del caso Nevada Los populares critican su única medida: colocar a la «máxima responsable» de número uno en la lista por Granada

Leo Rama

El PP ha rescatado en la recta final de la campaña electoral el caso del Centro Comercial Nevada, cuya sentencia firme obliga a la Junta de Andalucía a pagar 165 millones de euros más los 25.000 euros diarios por intereses desde el fallo. En total, unos 200 millones de euros fruto de un pleito en el que el Gobierno autonómico ha cometido importantes «errores» por los que la presidenta Susana Díaz no ha dado explicaciones, como ha criticado este miércoles la candidata popular al Parlamento andaluz, Ana Vanesa García.

La número cuatro del PP ha reprochado a Díaz que haya estado tres años «sin venir a Granada» y en campaña «haya venido cuatro veces para no decir absolutamente nada del Nevada», ha comentado. La única medida que ha adoptado la presidenta de la Junta de Andalucía, según Ana Vanesa, ha sido la de colocar como cabeza lista a la «máxima responsable» de los fallos en el caso Nevada, la socialista Teresa Jiménez, que era delegada provincial del gobierno autonómico cuando empezó la construcción que la Junta recurrió, pero fuera de plazo.

El diputado popular, Antonio Ayllón, y la candidata del PP al Parlamento andaluz, Ana Vanesa García, este miércoles frente a la Delegación de la Junta de Andalucía en Granada. - ABC

«Tenía la obligación de recurrir la licencia de obras, por ser ilegal, y se le pasaron los plazos; tenía la obligación de personar a la Junta en el juicio y no lo hizo; siempre estuvo mirando para otro lado para no cumplir con su obligación, pero Susana Díaz la ha premiado como candidata al Parlamento por Granada», ha comentado la popular en referencia a Jiménez, que por tercera legislatura consecutiva repite como cabeza lista por el PSOE tras otros tantos años como secretaria general de los socialista en la provincia.

Ese es el «cartel» –ha bromeado García– con el que se presenta el PSOE: «El de una candidata escondida durante toda la campaña electoral, que no pide el voto en la calle, que no acude a los medios de comunicación y que tiene que esconderse porque sabe que tiene responsabilidades en la millonaria indemnización, que nos va a costar a todos los andaluces la friolera de 200 millones de euros».

En el mandato de Díaz

Ana Vanesa García ha recordado a Díaz que, «por mucho que insista en que no tiene pasado socialista y no ha habido ningún caso de corrupción en su mandato», fue ella quien «por decreto» recompensó con un ascenso a la jefatura de los servicios jurídicos en Granada al letrado autonómico «que no se presentó al juicio», lo que «conllevó la consiguiente condena millonaria». Y ello pese a la importancia del caso y a que los funcionarios del juzgado «llamaron días antes» para avisar de la vista.

La candidata popular ha extendido su crítica a otros dirigentes socialistas granadinos, a los que acusa de estar «calladitos», sin dar «una sola explicación», como ocurre con el secretario general del PSOE en la provincia: «La obligación de José Entrena, el transparente, es defender los intereses de Granada y de todos los granadinos, sin embargo, calla, oculta y encubre todo lo ocurrido en el caso Nevada, y deja que tengamos que pagarle a un promotor, que hizo una obra ilegal, 200 millones de euros más 25.000 diarios».

Petición de responsabilidades

Según los populares, José Entrena, el secretario general del PSOE en Granada, «tendrá que dar la cara» este jueves en el pleno de la Diputación de Granada, donde se debatirá el caso Nevada y el PP pedirá explicaciones tanto al líder de los socialistas y presidente de la institución como a su vicepresidente, Pedro Fernández, que ejerció de delegado provincial de Obras Públicas de la Junta de Andalucía. Así lo ha asegurado por su parte el diputado provincial del PP, Antonio Ayllón.

«Ya no valen las actitudes dictatoriales usadas en plenos anteriores por el presidente socialista de la Diputación para que no se debatiesen las responsabilidades políticas que emanan de esta sentencia y que apuntan directamente hacia el vicepresidente primero», ha apuntado por su parte Ayllón, que ha recordado la firmeza de la sentencia, pese a «la apatía y la desidia» de la Junta de Andalucía: «Alguien tiene que responder por esto y el PSOE, de la mano de Teresa Jiménez y Pedro Fernández, ha sido el único responsable».

Según han informado los populares, están a la espera de que el secretario provincial de la Diputación convoque el pleno extraordinario solicitado por el PP por el que piden a Susana Díaz, como presidenta en funciones de la Junta de Andalucía, instruya el expediente para que se depuren todas las responsabilidades civiles y económicas a raíz de la sentencia a favor del Centro Comercial Nevada que condena a la Junta de Andalucía al pago de esta indemnización.