M. Moguer

@ManuelMoguer Sevilla Actualizado: 02/12/2018 19:14h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Las elecciones andaluzas despiertan interés en España y fuera de ella. Estos comicios, que tienen como protagonistas a Susana Díaz (PSOE), Juanma Moreno (PP), Teresa Rodríguez (Adelante Andalucía) y Juan Marín (Ciudadanos), han traspasado las fronteras de Andalucía y también las del país. Medios como The Telegraph (Reino Unido), U. S. News (EEUU), Channel New Asia (Asia), Prensa Latina (Suramérica), Político.eu, Express (Reino Unido) o el Irish Times (Reino Unido) recogen noticias sobre las elecciones en Andalucía.

Hay cuatro claves que recogen todos los medios extranjeros sobre las elecciones andaluzas. En primer lugar, Vox. La irrupción del partido de Santiago Abascal, que en muchos medios de fuera de España (y de dentro también) califican como extrema derecha, es uno de los rasgos de estas elecciones que sorprenden fuera. Por ahora, parecía, España se había librado de las formaciones de este tipo que en países como Francia o Italia suman adeptos desde hace años. Eso ha cambiado con Vox, que puede firmar este domingo su primera «victoria» al entrar en un parlamento regional como el andaluz.

En segundo lugar los medios internacionales destacan el asunto catalán como filtro con el que interpretar estas elecciones. Y eso que al menos dos candidatos (Susana Díaz y Teresa Rodríguez), han dicho por activa y por pasiva que quieren hablar de Andalucía, no de Cataluña. Teresa Rodríguez (Adelante Andalucía) ha repetido en varias ocasiones que el problema de España no es Cataluña. «Son las cosas del comer, el no querer abrir el buzón por miedo a no poder pagar la factura de la luz», es su reflexión siempre que se saca el tema del independentismo. Pero Ciudadanos y PP sí han incidido sobre el tema territorial en la campaña.

Los medios foráneos también han señalado la importancia de estas elecciones para Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno. En algunos casos entienden que esto es una primera vuelta de las más que probables elecciones generales que se avecinan más pronto que tarde. En otros porque lo ven como un plebiscito sobre su gestión en Madrid en el Gobierno de España y su política de alianzas con Podemos. Los andaluces, leen algunos medios, podrían dar un guantazo a Sánchez pero en la cara de Susana Díaz.

Por último, casi todas las cabeceras extranjeras coinciden en señalar que, como ya se ha dicho también aquí en Andalucía, que estas elecciones andaluzas pueden deparar casi cualquier resultado. Esto, que no es más que una obviedad (todas las elecciones pueden acabar en cualquier resultado), tiene una explicación: las encuestas hechas públicas señalan hasta un triple empate y ninguna mayoría absoluta. Además, en este baile de diputados, los probables aliados además se guardan rencores pasados que van a hacer más que difíciles los pactos tras este domingo. ¿El resultado? Semanas de negociaciones, investiduras fallidas y hasta repetición de elecciones. La decisión la tienen en sus manos los andaluces.