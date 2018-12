Actualizar

11.53Tras 36 años de gobierno socialista, los andaluces han apostado claramente por un cambio político en su comunidad. Queda por ver cómo articulan PP, Ciudadanos y Vox el giro histórico en la Junta de Andalucía. Estas son las cuentas de la derecha para desalojar al PSOE del poder en Andalucía.

11.42El periódico británico «The Guardian» destaca este lunes el avance de la extrema derecha en Andalucía con los resultados obtenidos por Vox.

Far right wins seats in Spanish region for first time since Franco https://t.co/g6D41emkDn