Elecciones en Andalucía 2018 Susana Díaz, la gran perdedora de las elecciones andaluzas: pierde la Junta y hunde al PSOE-A La socialista se ha dejado 14 escaños desde las elecciones de 2015 y deja en manos del PP el Gobierno andaluz tras 36 años de hegemonía de su partido

M. Moguer

Sevilla Actualizado: 02/12/2018 23:02h

A Susana Díaz no le gusta perder ni al parchís, pero lleva una racha donde la victoria le es esquiva. Perdió las primarias de su partido frente a Pedro Sánchez. Y ha perdido esta noche las elecciones andaluzas pese a ser el partido con más escaños tras el escrutinio del voto de los andaluces. Díaz se anota 33 escaños. Son 14 menos que en 2015, un batacazo que escuece y que los nervios que se han visto entre los socialistas durante toda la jornada ya anunciaban. El PSOE, con este resultado, no suma ni con Ciudadanos ni con Adelante Andalucía y deja a Díaz como jefa de la oposición, si es que sobrevive al 2D y su cabeza no es parte del botín de sus enemigos ante la debacle socialista.

Estos resultados de Susana Díaz en las elecciones andaluzas la dejan como la gran perdedora de la noche. Aún ganando, pierde. Pierde San Telmo, pierde su aura de ganadora. Pierde el pulso con Pedro Sánchez. Y está por ver que no pierda también su futuro político. Díaz, que lleva en el PSOE desde los 17 años, se hizo cargo del Gobierno andaluz tras la dimisión de José Antonio Griñán. Se enfrentó a sus primeras elecciones en 2015 y ahí ya se vio que su partido flaqueaba.

En aquella cita electoral Díaz consiguió mantener los 47 escaños que tenían en la cámara, pero se vio cómo el PSOE bajaba en porcentaje de voto. La caída en apoyos del partido en Andalucía era una contante. Pero el descalabro de estas elecciones son mucho más profundas. Catorce diputados, que es lo que se ha dejado, es más incluso que lo que tenía su socio Ciudadanos (con nueve hasta esta noche).

Aunque Díaz es la gran perdedora, no es la única líder que pierde apoyo. Adelante Andalucía, la formación que suma a Podemos e IU también han visto cómo en el nuevo panorama electoral pierden apoyo y se dejan tres diputados. De los 20 con los que contaban a 17 que tienen ahora. Los escaños cosechados por Teresa Rodríguez no salvan el desastre del PSOE y los de Adelante no podrán cumplir su promesa de erigirse en «muro contra las derechas».