ABC

@abcdesevilla Sevilla Actualizado: 20/11/2018 13:51h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Un viaje programado, una jornada de trabajo o, simplemente sigue empadronado en su antiguo domicilio y ahora vive en otra provincia o incluso en el extranjero. Son muchos los motivos que pueden llevar a una persona electora a ejercer su derecho al voto vía postal. Pero, ¿sabe qué se necesita para votar por correo en las elecciones de Andalucía 2018?

Lo primero que se requiere es tener la condición política de andaluz y tener vecindad administrativa andaluza. O lo que es lo mismo, estar empadronado en territorio andaluz. Para poder votar por correo, hay que solicitarlo. La fecha límite para ello es el 22 de noviembre de 2018.

El elector debe acudir a cualquier oficina de correos (consulte aquí el directorio localizador de oficinas) y expresar su deseo de que quiere emitir su voto a través del correo. Le darán un impreso que deberá entregar debidamente cumplimentado ante el empleado de la oficina presentando para ello el DNI (original, no valen fotocopias).

Al cabo de unos días (en el caso de las elecciones andaluzas no más tarde del 25 de noviembre) le llegará al domicilio indicado en el impreso un sobre con la documentación necesaria para emitir el voto. Debe tener en cuenta de que esta documentación debe ser recogida en persona por el solicitante y que, si no está en casa en el momento de la entrega, tendrá que ir de nuevo a la oficina de Correos. No olvide llevar el DNI.

¿Qué documentación se necesita para votar?

El sobre que le han enviado incluye una papeleta de color verde de cada una de las formaciones políticas que se presente a las elecciones al Parlamento de Andalucía en la circunscripción correspondiente y un sobre de votación de color verde, en el que se introducirá la papeleta elegida.

Además, habrá otro papel correspondiente al certificado de inscripción de la persona electora en el censo. También tendrá que cumplimentarse un sobre en el que figurará la dirección de la mesa donde le corresponde votar. Una última hoja incluida en esta documentación le explicará todo este proceso.

[Elecciones andaluzas: ¿Cómo votar desde el extranjero?]

Una vez escogida la papeleta verde de voto, la introducirá en el sobre verde de votación y lo cerrará. Incluirá el sobre verde de votación (donde previamente habrá incluido la papeleta correspondiente) y el certificado en el sobre dirigido a la mesa y lo remitirá por correo certificado. No necesita franqueo. Recuerde que tiene hasta el 28 de noviembre para enviar su voto.

Tenga en cuenta que los servicios de Correos remiten la solicitud de voto por correo debidamente cumplimentada a la Oficina del Censo Electoral, que hace la anotación correspondiente en las Listas del Censo. Por lo tanto, el elector que solicita el voto por correo ya no puede votar personalmente el próximo 2 de diciembre.