Elecciones andaluzas: Vox superó las encuestas más optimistas, según el periódico «The Guardian»

El periódico británico «The Guardian» destaca este lunes el avance de la extrema derecha en Andalucía, donde Vox se hizo el domingo con 12 diputados, ha superado las encuestas más optimistas y tiene ahora la llave para la formación del Gobierno en la región.

