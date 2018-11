Elecciones en Andalucía 2018 Los empresarios alertan del bloqueo tras las elecciones andaluzas y piden a Díaz un gobierno de «confianza» La presidenta de la Junta de Andalucía respondió que «bloquear las instituciones es debilitar la democracia»

Los empresarios andaluces ven con preocupación la incertidumbre que se pueda generar después de las elecciones del 2 de diciembre en Andalucía. El presidente de la confederación andaluza (CEA), Javier González de Lara, mostró esa inquietud este miércoles en Málaga ante Susana Díaz. Pidió a la actual presidenta y favorita en las encuestas para ganar los comicios de este domingo que cree un Ejecutivo que otorgue «confianza, estabilidad y fomente la productividad».

Ante lo que la candidata socialista añadió que también deben dar «seguridad» y expresó que, «al día siguiente, se sentará con todos para negociar», que ese es el sentido de la «campaña en positivo» que ha llevado a cabo el PSOE en este tiempo electoral, porque quiere ser el día 3 de diciembre «la presidenta de todos los andaluces».

Y es que la CEA no quiere un gobierno regional que no sea capaz de sacar adelante unos presupuestos autonómicos, como le hizo ver a Susana Díaz. Tampoco que se produzca un período excesivo de negociaciones entre partidos para repartirse el poder y acordar una investidura. Temen que este hecho pueda bloquear proyectos empresariales importantes para la comunidad. «No puede permitirse que estemos, como hace cuatro años, 84 días sin un presidente de la Junta», recordó González de Lara, que teme que haya cuatro meses, hasta unas hipotéticas Elecciones Generales, de «parálisis» de la Junta de Andalucía.

González de Lara: «Tended la mano con humildad para que haya un gobierno»

Por esto recetó a Susana Díaz formar un Ejecutivo andaluz «cuanto antes y que sea estable». «Tended la mano con humildad para que haya un gobierno», remarcó el presidente de los empresarios a una candidata que se comprometió a no bloquear las instituciones el 3 de diciembre. «No puedo a impedir que otros lo hagan. No bloquearé las instituciones porque eso debilita a la democracia, pero es legítimo que haya una alternativa al gobierno», abundó la presidenta.

Susana Díaz redundó que en «no se puede impedir» que otros paralicen los procesos de elección, en relación a los bloqueos institucionales por las estrategias que puedan marcar los partidos, para evitar señalarse, de cara a unos comicios nacionales. Ante esto señaló que «un proceso electoral es para dar estabilidad» y que «los gobiernos se forman para normalizar la sociedad».

Susana Díaz: «Un proceso electoral es para dar estabilidad. Los gobiernos se forman para normalizar la sociedad»

Por esto, Díaz apeló también al «dialogo social» ante un nuevo período económico en el que vaticinó que Andalucía seguirá creciendo. Recogiendo el guante de los empresarios, que enarbolaron el «derecho a la estabilidad institucional y a la seguridad de los procesos».

En un tiempo de «incertidumbre» para los empresarios, también reivindicaron la importancia del dialogo social. «Sólo en Andalucía se han negociado 500 convenios laborales sin conflicto. Eso hace que sea un buen lugar para invertir», señaló González de Lara, que pidió a Susana Díaz una mayor simplificación de la burocracia en Andalucía y que se despeje el camino a grandes proyectos como el de Cepsa en el Campo de Gibraltar, que tiene una inversión superior a los 1.000 millones y que lleva una década paralizado por diferentes trabas burocráticas.