Elecciones andaluzas 2018

La Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) ha entrado en la precampaña electoral presentando un documento -La empresa motor de desarrollo social- con 78 propuestas dirigidas a los particos políticos que concurren a los comicios autonómicos del 2 de diciembre.

«Que nadie se cierre a un pacto», ha sido la llamada que ha hecho en rueda de prensa el presidente de la CEA, Javier González de Lara, que ha desconfiado de las «las posiciones cerradas» a alcanzar un consenso tras las urnas.

«Una cosa es la campaña y otra lo que viene después de las elecciones», ha señalado». En este sentido ha aludido a la posición mantenida por Ciudadanos en la anterior Legislatura favoreciendo el Gobierno de Susana Díaz. «Ciudadnos ha demostrado que es un partido muy sensato que ha ayudado a la gobernabbilidad de Andalucía», ha indicado González de Lara; «no creo que después su posición sea inamovible» ha dicho el presidente de la patronal andaluza.

Poniendo por delante la imparcialidad de partida de los empresarios ante los comicios, y la «absoluta independencia» de la CEA «de cualquier ideario político», la voz de los empresarios insiste en pedir consenso tras las urnas para que la economía andaluza y las empresas no sufran ningún parón de inversiones o decisiones del Ejecutivo.

«Tenemos derecho a la estabilidad. No podemos permitirnbos otros 84 días para formar gobierno en Andalucía», ha recalcado Javier González de Lara recordando el bloqueo político que se produjo durante casi tres meses tras la anterior votación autonómica.

Si a esos tres meses se le suman otros tres de precampaña y campaña suponen «seis meses de parálisis, y el mundo económico no se para», ha indicado. «Si durantes seis meses hay desgobierno eso nos afecta a todos y deben tenerlo asumido las fuerzas políticas quye tienen que llegar a pactos», ha recalcado.

En este sentido ha criticado que las estrategias políticas supediten los resultados de las elecciones andaluzas a «tacticismos» ante la inminencia de otros comicios autonómicos o europeos.

¿Hace falta un vuelco político?

El presidente de la CEA no ha querido pronunciarse sobre si es o no buena una alternancia en el poder andaluz tras casi 40 años de gobiernos socialistas. «No entramos a valorar si tiene que haber o no un cambio, eso no nos corresponde decirlo a nosotros», ha señalado De lara, que en todo momento ha sido muy prudente en sus declaraciones.

Sí ha señalado que las formacionnes que asumen los planteamientos empresariales «despiertan más simpatías» en el colectivo que representa y que, en el caso de la CEA, suma 178.000 afiliados.

El documento presentado hoy porm la CEA pide un pacto por la empresa en Andalucía, que ponga en el centro del debate a este sector económico para lograr crear 100.000 nuevas compañías en la comunidad autónoma, y que se impulse el diálogo social.