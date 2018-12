Redes sociales El juez Francisco Serrano, líder de Vox en Andalucía, «condenado» a doce horas sin poder usar Twitter El afectado considera que sus mensajes «sólo son incómodos para la dictadura de género chavista»

A. M.

@antoniomarroco Sevilla Actualizado: 05/12/2018 21:42h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El juez Francisco Serrano, candidato a la Presidencia de la Junta de Andalucía por Vox, ha visto suspendida parte de la actividad de su perfil en la red social Twitter durante este miércoles. Así lo ha hecho saber el propio líder de Vox en Andalucía a través de la red social Facebook, donde ha informado de que «Twitter ha suspendido mi cuenta por doce horas sin ningún motivo ni justificación».

Este tipo de suspensiones temporales de actividad en Twitter se producen normalmente tras la denuncia de un grupo de usuarios por «incumplir las reglas de Twitter». Tras recibir las denuncias, los gestores de la red social toman la medida de «limitar de forma temporal alguna de las funciones» de la cuenta denunciada mientras se toman un plazo para confirmar la veracidad de las acusaciones y denuncias que se hayan podido lanzar por supuesta vulneración de las normas de uso de la red de microblogging.

Un primer aviso

En concreto, Twitter no ha suspendido el perfil de Francisco Serrano, que sigue siendo visible y que igualmente permite al propio líder andaluz de Vox «seguir explorando» los mensajes públicos de terceros o mandar mensajes directos a sus seguidores. Sin embargo, este primer aviso a la cuenta de Serrano le impide tuitear –lanzar mensajes abiertos–, como tampoco retuitear, seguir otras cuentas ni usar la función «me gusta».

En principio, la funcionalidad de la cuenta del juez Serrano se restablecerá pasadas doce horas del inicio de la suspensión de su cuenta.

Ante ello, el cabeza de lista de Vox por Sevilla en las pasadas elecciones andaluzas ha invitado a sus seguidores de Facebook «a visitar mi Twitter y veréis que ninguno de mis tuits resulta ofensivo para nadie. Sólo son incómodos para la dictadura de género chavista».

Además, Serrano añade que «si no me callaban antes que peligraba mi puesto de juez, menos me van a callar ahora que tenemos el respaldo de 400.000 andaluces y de otros cientos de miles de españoles valientes de toda España».