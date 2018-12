Elecciones en Andalucía 2018 Pacto del cambio en Andalucía: cuenta atrás para el acuerdo de gobierno entre PP y Ciudadanos Ambas formaciones apuran los tiempos para presentar el programa que han negociado de cara a un Ejecutivo entre ambos partidos

M. Moguer/ ABC

Sevilla Actualizado: 24/12/2018 12:38h

Cuenta atrás para el pacto PP y Ciudadanos. Ambas formaciones han ido estos días contando poco a poco en qué consiste el pacto que han negociado para formar gobierno en esta nueva legislatura y mandar al PSOE a la oposición después de 36 años de hegemonía en Andalucía. Las elecciones andaluzas, que dieron a los de Juanma Moreno y Juan Marín las llaves de San Telmo, arrojaron el peor resultado del PSOE en su historia. Susana Díaz, que optaba a reeditar su puesto al frente de la Junta, ganó los comicios, pero no con una mayoría para gobernar. Y ahí entró en juego el acuerdo entre PP y Cs.

Según ha anunciado este lunes la secretaria general del PP andaluz, Loles López, el anuncio del pacto entre Moreno y Marín es cuestión de horas. «Hoy o como muy tarde mañana» es el plazo que se dan los populares para hacer público el documento de entre 80 y 90 puntos en los que se desgrana la hoja de ruta del futuro gobierno del cambio.

De este pacto de gobierno en Andalucía, en realidad, ya se conoce bastante. Se saben cuáles serán las primeras 21 medidas que van a poner en marcha en los primeros cien días de gobierno. Se han hecho públicas también todos los puntos relativos a la renovación democrática. Por conocer quedan las medidas económicas y también las sociales.

Durante una entrevista en Canal Sur Radio, López ha dicho que, como ya avanzaron ayer ambos partidos, «coincidimos en mucho de las medidas propuestas» y ha recordado que el PP durante la campaña electoral ha defendido «eliminar el impuesto de sucesiones, bajar el IRPF y cuestiones esenciales para la vida de los andaluces».

Ha subrayado que «muchas de esas medidas se recogen en los primeros cien días de este nuevo gobierno», entre las que ha concretado que se trabajará en ese periodo para lograr cuestiones como «iniciar los trámites para que se pueda conseguir la gratuidad en educación de 0 a 3 años».

El papel de Vox Andalucía

Sobre la jornada del próximo jueves, cuando tiene que quedar formado oficialmente el nuevo Parlamento andaluz, ha declarado que Vox no pondrá problemas al acuerdo PP-Ciudadanos porque «siempre ha dicho que no quiere formar parte del Gobierno y no iba a impedir el cambio, con lo cual no tiene por qué hacerlo».

Además se ha mostrado dispuesta a lograr un acuerdo incluso con Adelante Andalucía respecto a la formación de la Mesa del Parlamento porque «siempre hemos dicho que íbamos hablar con todos lo grupos políticos, absolutamente con todos».

«A Podemos no le gustó el cambio, Pablo Iglesias salió a decirle a la gente que saliera a la calle a manifestarse, hubo revueltas, heridos en Cádiz, y eso me parece lo menos democrático del mundo, pero eso no significa que no vayamos a hablar con Adelante Andalucía, porque no se trata de un nuevo gobierno, sino de una nueva forma de hacer política y hacer gobierno», ha manifestado.

Seguimos avanzando decididamente hacia el cambio en Andalucía. Hoy, @ppandaluz y @Cs_Andalucia hemos consensuado las 23 medidas que, dentro de nuestro acuerdo programático, conforman el bloque en materia de regeneración democrática. JM.M — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) 23 de diciembre de 2018

López se ha referido a la petición de Vox de cerrar Canal Sur, de la que ha dicho que «el PP nunca ha hablado de cierre», citando que «el programa electoral en ningún momento lo recoge» y ha explicado que «lo que queremos hacer es una mesa que estudie la forma de hacer la RTVA más eficiente, mas eficaz, profesionalizarla y despolitizarla, para que esté al servicio de todos los andaluces, no al servicio de un partido político».