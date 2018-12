Elecciones en Andalucía 2018 El PSOE se prepara para ser la oposición a Juanma Moreno en Andalucía Mientras Susana Díaz sigue sin aceptar el cambio, María Jesús Montero estudia otro impuesto de Sucesiones

M. M./ J. J. Borrero

En el PSOE ya se preparan para ser oposición del nuevo gobierno de Juanma Moreno (PP) y Juan Marín (Ciudadanos). Al menos en Madrid, donde desde el 2 de diciembre tienen claro que se había perdido el Gobierno andaluz. Eso explica que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, haya anunciado ayer que estudia reformar el impuesto de Sucesiones para que sea el mismo en todas las comunidades. A nadie se le escapa que, como prometió en campaña, la primera medida que Moreno pedirá al nuevo Gobierno andaluz es la rebaja al mínimno de este impuesto.

A los socialistas andaluces les costará más asumir su nuevo rol. Siguen insistiendo en que son ellos los que deberían seguir en San Telmo al ser la fuerza más votada en las pasadas elecciones y que PP y Cs tendrán que apoyarse en Vox para gobernar, un partido al que califican como «de extrema derecha anticonstitucional» para el que piden el total aislamiento. El PSOE o la extrema derecha, es la simplificación del argumentario contra el pacto del cambio de PP y Cs en le que se ha encallado Susana Díaz.

La presidenta de la Junta en funciones sigue en ese argumentario: lo planteó la misma noche electoral, primera vez que se presentó como la barrera de contención contra Vox; lo ha repetido durante casi un mes en actos, mensajes y redes sociales; e incluso el mismo día de Navidad insistió en esa idea en una entrevista en la cadena Ser, donde volvió a decir que la derecha no tiene más votos que la izquierda «si no se cuenta los de Vox».

Uno de los últimos mensajes de Díaz sobre el pacto entre PP y Cs -de ayer mismo en su perfil de Twitter- va precisamente en ese sentido: «Ese acuerdo solo es posible con los votos de Vox. Sin la extrema derecha no tienen gobierno. ¿Por qué lo oculta? ¿Le avergüenza?», le pregunta a Albert Rivera, quien antes se felicitaba porque se haya alcanzado el pacto del cambio en Andalucía.

Sus colaboradores más cercanos de la presidenta la acompañan en esta tarea de ataque a Vox y en la insistencia de que es ella la que debe seguir en San Telmo a pesar de no contar con apoyos de ninguna otra fuerza política, un aislamiento que hoy se confirmará en el Parlamento. Especialmente activo en esta tarea está el consejero en funciones de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano, quien desde Twitter hace campaña contra el acuerdo programático de Juanma Moreno y Juan Marín y también contra Vox. Su trabajo es ya de crítica abierta a las medidas propuestas por populares y naranjas en un ejercicio de oposición anticipada.

Bajada de impuestos

Las medidas de contención al futuro gobierno andaluz están más elaboradas en Madrid. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, advirtió ayer de lo «difícil» que es la reducción de impuestos que plantea el pacto de PP y Cs debido al estado de las cuentas andaluzas. Sabe de lo que habla, no solo porque desde su ministerio conoce perfectamente cómo están los balances de la Junta de Andalucía. Es que hasta hace menos de un año era la consejera dedicada precisamente a hacer los números para Susana Díaz. las declaraciones d ela ministra no hacen más que aumentar las sospechas del PP de que cuando llegue el nuevo Gobierno a la Junta y se abran los cajones las cuentas no tengan nada que ver con lo que se ha ido publicando desde el Ejecutivo de Díaz. Que la economía andaluza real esconda una deuda mayor de la declarada. Y eso puede ser un inconveniente para plasmar uno de los ejes del pacto: la bajada de la presión fiscal.

Prueba de que el Gobierno de Sánchez se está posicionando ya sobre el nuevo escenario político andaluz es ese anuncio de Montero de igualar el impuesto de Sucesiones en las comunidades autónomas para dejar sin la opción a un futuro Ejecutivo andaluz de rebajar al mínimo este gravámen sobre las herencias. Montero cree «conveniente» una armonización del Impuesto de Sucesiones y Donaciones para evitar «desajustes» entre las comunidades autónomas.

Montero, que como consejera tuvo que negociar a su pesar la rebaja de ese impuesto en Andalucía a cambio de aprobar los presupuestos de 2018 , cree ahorsa que armonizar el impuesto e igularlo en todas las comunidades evitaría que las regiones que cuenten con mayores recursos, ya sea por recoger territorialmente las sedes centrales de grandes empresas o por poseer una mejor financiación per cápita, «arrastren» a otras comunidades con menos recursos y les priven de un aumento del gasto social en cuestiones «fundamentales» como la sanidad, la educación o la dependencia.

Apoyo de Zapatero

Mientras el PSOE de Sánchez contraprograma las medidas de urgencia pactadas por el nuevo Ejecutivo andaluz, el papel de Susana Díaz en la oposición sigue en cuestión. No para ella, que explicó el pasado martes que se presentará a la investidura convencida de que es una cuestión de coherencia habiendo ganado las elecciones, sino para su propio partido donde hay voces que le indican que busque otra salida.

Entre quienes apoyan a la presidenta se encuentra el expredidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero quien recordó ayer que Díaz «ha expresado su voluntad de seguir» y subrayó que la socialista es «muy joven y tiene todo por delante». La propia Díaz recordó esta misma semana que no es costumbre de su partido pedir la cabeza de quien ha ganado unas elecciones.

Para Zapatero que se consuma el acuerdo del «three party» entre el PP, Cs y Vox para gobernar en Andalucía, supone un «paso cualitativo importante» que, a su juicio, no será bueno para el país, y que el centro-derecha «tendrá que explicar», dijo el expresidente durante el acto de entrega de los premios Cermi 2018.

Entretanto, los posicionamientos de Susana Díaz en torno al problema catalán, contrarios a los pasos que da el Gobierno de Sánchez siguen generando inquietud en el seno del PSOE, que se resiste a hablar, todavía, de crisis interna tras los resultados electorales andaluces y las vías de agua que muestra el Ejecutivo central.