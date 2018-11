Elecciones andaluzas 2018 Susana Díaz: «Las elecciones generales no deben ser cambio de cromos con las andaluzas» La candidata socialista visita una asociación de Atención Temprana en Palma del Río

Stella Benot

Susana Díaz está viviendo este sexto día de la campaña electoral en Córdoba, recorriendo primero varias localidades de la provincia para cerrar la jornada con un mitin en la capital. Y su primera parada en este miércoles ha sido en Palma de Río en la asociación Apannedis, Asociación de padres de niños con necesidades especiales para su desarrollo e integración social, que tiene su sede en el Centro de Servicios Sociales de la localidad.

La visita no ha sido casual por más que Susana Díaz ha saludado puerta a puerta a todos los vecinos que se habían congregado para ver pasar la numerosa comitiva, de periodistas, asesores, cuadros del PSOE de Córdoba y personal de intendencia. No han faltado los abrazos ni los selfies. Pero la presidenta y candidata del PSOE ha acudido a pagar una deuda.

Esta asociación fue uno de sus principales apoyos cuando el polémico debate de la Ley de Atención Temprana en el Parlamento andaluz, tal y como ella ha dicho públicamente. Un polémico asunto que Díaz resolvió pactando en último momento con Ciudadanos que se había aliado con el resto de partidos de la Cámara. «Fueron momentos muy duros y difíciles».

Adelanto de las generales

La presidenta andaluza y se ha pronunciado sobre un posible adelanto electoral de las generales. «No tengo ni idea de cuándo serán las generales porque cuando yo hablo con el presidente del Gobierno lo hago sobre los asuntos de Andalucía como Navantia o el Brexit, del que estoy pendiente, pero no sobre las elecciones generales», ha asegurado.

No obstante, ha advertido de la influencia que estos comicios puedan tener en la gobernabilidad futura de Andalucía. «Las andaluzas no deben ser la primera vuelta de las generales y mucho menos se deben convertir en un intercambio de cromos porque eso sería faltar al respeto a nuestra tierra y no seguir o que defendieron nuestros padres y abuelos».

Contra Casado

Susana Díaz ha arremetido contra Pablo Casado por su rifirrafe en el Congreso de los Diputados con Pedro Sánchez a cuenta de Andalucía. «Alguien que aspira a ser presidente del Gobierno no debe mentir. Casado debe decir la verdad sobre Andalucía y hoy ha aprovechado 25 segundos para mentir diez veces».

La lideresa socialista se refería a las palabras de Casado en el Congreso quien aseguró que la gestión de los gobiernos socialistas en Andalucía, que arroja un «balance catastrófico».

«25 por ciento de paro, 23 por ciento de abandono escolar, tres millones de andaluces en riesgo de pobreza, las listas de espera quirúrgica más largas de España y los casos de corrupción más escandalosos de toda Europa, con dos expresidentes del Partido Socialista y de la Junta de Andalucía en el banquillo, por ahora», ha enumerado Casado, una polémica que ha sido contestada por Pedro Sánchez, «la respuesta a su pregunta se la darán los andaluces el próximo 2 de diciembre y ya le adelanto que la respuesta no le va a gustar».

En su visita a Córdoba, Susana Díaz ha estado acompañada por Juan Pablo Durán, presidente del Parlamento y candidato número uno por Córdoba, Rosa Aguilar, número dos, y el alcalde de Palma del Río, José Antonio Ruiz Almenara.