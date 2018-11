Elecciones en Andalucía 2018 La tensión interna, un punto débil en la campaña del PSOE para las elecciones en Andalucía Susana Díaz afronta los quince días antes de los comicios con el descontento del sector sanchista andaluz, que se siente despreciado

Stella Benot

No hay preocupación por la campaña, ni por una susceptible huelga de brazos caídos de los críticos. No hay riesgo de ruptura en el PSOE de Andalucía porque en el partido todos tienen muy claro que con las cosas de comer no se juega. Y en esta ocasión son conscientes de que el futuro es más incierto de lo que quieren admitir. Pero hay mar de fondo y todos saben que las cosas no van a quedar así.

Lo que sucedió el pasado sábado en el Comité Federal traerá cola. La dirección federal del PSOE, léase el número dos José Luis Ábalos, ha pactado con la dirección de Susana Díaz (léase ahora Manuel Jiménez Barrios) saltarse las propias normas de funcionamiento interno del partido y aprobar las listas electorales de Andalucía en el Comité de Listas (en lugar de hacerlo en el Comité Federal) en el que —¡qué casualidad!— representa a Andalucía el número dos de Susana Díaz en el PSOE, Juan Cornejo.

Y los sanchistas andaluces no han sido ni siquiera consultados. Por eso se levantaron a hablar el sábado en este órgano (por cierto que dos de ellos intervinieron después de que lo hiciese el propio Cornejo); para dejar claro lo que está ocurriendo en Andalucía, donde las listas electorales se han aprobado por mayoría absoluta, a la «búlgara» dicen los que ayudaron a Sánchez, y no incluyen a un solo crítico a pesar de que había esperanzas de algún gesto de integración hasta el último momento.

Querían, al menos, cuatro ó cinco nombres en el futuro grupo parlamentario. Sin embargo, todo es paz y concordia ahora entre Susana y Pedro. Desde ambas partes se traslada que las relaciones han cambiado, que el clima ya no es el mismo. No hay amistad pero sí trabajo conjunto.

Por eso todas las exigencias de Susana Díaz se han dado por buenas. Ni siquiera se les ha afeado que la mayoría de los miembros de Andalucía en el Comité Federal no acudiesen a la reunión de este órgano, el más importante en la toma de decisiones del partido. Ahora hay que mirar a las urnas andaluzas donde interesa que Susana Díaz revalide su Gobierno. Interesa sobre todo si es de la mano de Adelante Andalucía, ya que Podemos es el socio preferente de Pedro Sánchez.

Detrás de este nuevo tiempo está también la posibilidad que se plantea el entorno de Susana Díaz de que Pedro Sánchez pueda sumar en este momento en Andalucía. Sus últimos movimientos sobre el impuesto a las hipotecas y sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial han gustado por el Sur. Pero no es menos cierto que Pedro Sánchez sólo vendrá dos días en la campaña e irá a Chiclana, cuyo alcalde José María Román, es un sanchista «pata negra», y a Marbella, en Málaga, la tierra de Nacho López Cano, otro de los hombres fuertes de la estructura de Pedro Sánchez y actual director de Salvamento Marítimo.