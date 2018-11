Elecciones en Andalucía 2018 Teresa Rodríguez: «Somos el voto útil contra el susanismo en las elecciones andaluzas» Antonio Maíllo asegura que por primera vez la alternativa «viene por la izquierda»

Stella Benot

Sevilla Actualizado: 15/11/2018 22:32h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Con farolillos blancos y verdes, adornado con banderines como una velá y con una enorme bandera de Andalucía ha iniciado Adelante Andalucía la campaña electoral en Sevilla, en un acto simbólico de pegada de carteles celebrado en el patio de un teatro en el barrio popular de Pino Montano.

Con música de copla, los militantes de Podemos, Izquierda Unida, Izquierda Andalucista y Primavera Andaluza, además de colectivos como taxistas, ayuda a domicilio, estibadores, escuelas de calor, defensores de la renta básica o monitores de las escuelas de calor, han acompañado a Teresa Rodríguez y a Antonio Maíllo en el inicio de una caravana electoral que afrontan con ilusión y con el reto de trasladar a los andaluces, «que además de ser simpáticos y honestos, somos capaces de gestionar la salud de sus padres y la educación de sus hijos. Y mejor que ellos», ha dicho la candidata a la Presidencia de la Junta, Teresa Rodríguez.

Perfectamente coordinados, Rodríguez y Maíllo, vestidos uno de blanco, la otra de verde, se han presentado sonrientes, optimistas y «muy bien posicionados en este inicio de campaña; nunca habíamos empezado tan bien», decía Antonio Maíllo.

El propio Maíllo pedía la colaboración directa de todos los colectivos, de los militantes,«y de los andaluces que en algún momento dejaron de creer», «vamos a pedir el voto con vehemencia y no vamos a dar ninguno por perdido» decía muy serio el candidato a Vicepresidente de la Junta. «Por primera vez, la alternativa viene por la izquierda»

Adelante Andalucía gastará 1.456.000 euros en esta campaña electoral, financiada «a pulmón», con microcréditos y fondos propios de Podemos e IU, «sin pedir nada a los bancos», como explicaba Teresa Rodríguez. «Hay mucha gente de fuera de Andalucía que ha querido colaborar y mandarnos dinero», explicaba a ABC Nacho Molina, secretario de Organización de Podemos.

Antes de descubrir el cartel, la candidata Teresa Rodríguez ha subrayado que son un proyecto nuevo que «enamora y que incluye al andalucismo histórico, a la izquierda y a los jóvenes luchadores del 15M». «Somos el único voto útil contra el susanismo, contra el régimen andaluz».

Rodríguez ha recordado que se les dan «muy bien las campañas, en la que insistirán que son la opción para regenerar la vida política andaluza sin un giro a la derecha».

Campaña limpia

Uno de los mensajes más claros que ha lanzado Teresa Rodríguez ha sido su intención de hacer una campaña limpia, con propuestas y con ilusión. «Susana Díaz ha sido cobarde porque no ha querido un debate cara a cara con nosotras. Ella no quiere hacer campaña porque no tiene nada que vender, qué va a decir que no sean promesas incumplidas una y mil veces. La verdad es que da apuro hacer una campaña así».

Rodríguez ha asegurado que en los quince días de campaña no van a entrar en el «fango ni en el juego terrible de las derechas, que están a punto de hundirse porque se han echado las manos al cuello».

A Ciudadanos le ha criticado que ha estado tres años «encalando el cortijo al PSOE y lo que quiere no es derribar sus muros y repartir las tierras sino la llave de ese cortijo para dársela a Albert Rivera, y nosotros no lo vamos a permitir».

El acto público al aire libre ha acabado con los dirigentes políticos y el público cantando el himno de Andalucía.