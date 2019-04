La campaña electoral para el 28-A, en directo

Actualizar

11:08Inés Arrimadas será la que centre la agenda de Ciudadanos en el día de hoy. La número uno del partido naranja por Barcelona estará hoy en Vic (Barcelona).

11:02En el caso de Unidas Podemos, el acto principal de hoy jueves tendrá lugar en Elche (Alicante), donde estará presente la número dos, Irene Montero.

10:55La intención de Sánchez en la región catalana no es otra que la de reforzar al PSC, que acude a las elecciones con buenas expectativas, hasta tal punto de pelearle el primer puesto a ERC. Según apuntan las encuestas, ERC podría ser primera fuerza en Cataluña.

10:50Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llega hoy a Cataluña, donde tendrá actos en Lérida, Tarragona y Badalona.

10:43El candidato a la presidencia del PP, Pablo Casado, tiene previsto ofrecer hoy mítines en Cáceres, Mérida y Badajoz y contempla asistir a 'La madrugá' de Sevilla.

10:37Un Jueves Santo que no contará con la presencia de ningún candidato en el traslado que hacen los legionarios al Cristo de la Buena Muerte, en Málaga. Esta cita estaba en la agenda de tres candidatos: Pablo Casado, Albert Rivera, y Santiago Abascal; pero la Cofradía les pidió que no asistieran para no «politizar el acto».

10:31A pesar de estar en plena Semana Santa, la agenda de los partidos políticos no para estos días. De todos, solo Vox ha dejado vacía su agenda durante el Jueves y el Viernes Santo. El partido de Abascal retomará sus actividades electorales el sábado.

10:24¡Buenos días! Sigue con nosotros la campaña electoral en este Jueves Santo.