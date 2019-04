Elecciones generales Casado recorrerá 15.000 kilómetros en campaña y se centrará en «echar a Sánchez» El presidente del PP presentará su programa electoral el lunes en Barcelona junto a Cayetana Álvarez de Toledo

El presidente del PP, Pablo Casado, abrirá su campaña electoral en Oviedo, Santander y Vitoria y cerrará en Valencia y Madrid. Tendrá 25 actos electorales en 21 provincias distintas, y tres islas, en las 17 comunidades autónomas durante los 15 días de campaña, que estarán marcados claramente por su coincidencia con la Semana Santa. «Es una campaña diferente», señalan en el PP. El líder del PP se recorrerá 15.000 kilómetros y acumula 120.000 kilómetros, porque es la tercera vuelta a España desde las primarias de julio. En la campaña participarán en mítines tanto Aznar como Rajoy, pero sin coincidir con Casado.

Los populares resumen su estrategia de campaña en estas palabras: «Echar a Sánchez». El PP cree que si se echa a Sánchez es un «valor seguro» para las pensiones, la economía y para la unidad territorial.

Casado presentará su programa electoral en un acto en Barcelona, el próximo lunes 8 de abril. En campaña, volverá a esta ciudad el jueves 25 por la mañana.

El PP sigue sin saber si Pedro Sánchez acudirá a los debates electorales o no. Fuentes populares creen que es una falta de respeto que no hayan contestado. «Es una situación atípica. El PSOE está callado como... no debería», han señalado fuentes populares. Una cuestión que marcará también la campaña. Los populares, por si acaso, han reservados el martes 16 y el martes 23 a posibles debates.

En Jueves Santo, Pablo Casado tiene previsto estar en Málaga y Sevilla, para tener presencia en algunos de los actos religiosos propios del día. El Viernes Santo, estará en Granada y Lorca. El Domingo de Resurrección, Casado acudirá a Toledo y Cáceres.

En la recta final de la campaña, el miércoles 24 Casado tendrá actos en Sevilla y Málaga. El jueves 25, en Barcelona y Murcia. Y el viernes 26, el día de cierre de campaña, Casado estará en Valencia, donde apoyará a la candidata a la Generalitat Valenciana, y más tarde acudirá a Madrid. En la Comunidad Valenciana se celebran elecciones autonómicas el mismo domingo 28 de abril.