Casado reta a Sánchez a un cara a cara para debatir de economía y política social El líder de los populares advierte a los votantes de centro-derecha de que el único partido que puede ganar al PSOE es el PP

Seguir Mariano Calleja @Marianocalleja Madrid Actualizado: 13/10/2019 13:55h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El Partido Popular ha elegido el Parque del Retiro de Madrid para presentar su candidatura por Madrid, en un día especial, marcado por el anticipo, el día anterior, de la sentencia del desafío independentista, y por las encuestas. Pablo Casado, al ataque contra Sánchez a cuatro semanas de las elecciones, ha advertido a los votantes de centro-derecha de que el único partido que puede ganar al PSOE es el PP, y ha retado al candidato socialista a un cara a cara sobre economía y política social.

«Vamos a ganar estas elecciones, lo tenemos a tiro de piedra, con toda humildad lo digo», ha señalado. «Pedro Sánchez tiene mucho ego, yo tengo mucho equipo». «Vamos a estar a la altura, no vamos a defraudar», ha dicho, al dirigirse a esos once millones de personas que votaron al PP de Rajoy en 2011. Casado ha pedido movilización porque el PP «está preparado».

«Se habla mucho de desbloqueo. La moderación es el respeto a tu adversario, con principios firmes, ideas claras, para mejorar la vida a tus compatriotas. Sánchez no puede ponerse el disfraz de quienes van a desbloquear España, porque lleva bloqueando la situación conscientemente durante meses y no puede engañar a los españoles. Sánchez es sinónimo de bloqueo», ha explicado Casado.

«Esto ya no va de desbloqueo, va de alternativa. Esto va de quién es la alternativa a Sánchez y solo puede ganar a Pedro Sánchez el PP, solo así se desbloqueará España y pasaremos de esta parálisis. Y podemos ganar». «El PP va a ganar las elecciones, estamos empatados en Madrid», ha asegurado con optimismo.

«Sánchez no ha querido llegar a ninguna responsabilidad de Gobierno con la oposición, y por eso si se pide estabilidad y una alternativa la única solución es el PP», ha advertido.

En su «cuna política», Casado ha señalado que el candidato a la Presidencia se acompaña de «los mejores», porque el PP «está preparado para formar Gobierno». «La gestión es el mejor aval que tenemos».

Casado ha señalado, además, que España está desunida, con una fractura generacional, económica, social, y una fractura que está «generando el PSOE». Y ha defendido que el único que une a los españoles es el PP.

La fractura, ha advertido, también es territorial, y ha culpado a la izquierda de ella. «El PP siempre ha cerrado esa fractura, esa cicatriz, que desde 2008 con Zapatero el PSOE ha levantado irresponsablemente».

La número dos en la candidatura del PP por Madrid, Ana Pastor, un «fichaje estrella», según Díaz Ayuso, se ha estrenado en el Retiro en su nuevo papel. «Madrid además de ser el corazón de nuestro país es el lugar de España más generoso con los que no somos de aquí».

«Estamos preparados, presidente, para que vayas a La Moncloa. Somos un partido reconocible, no somos como Groucho Marx, no nos hace falta ir cambiando cada día». «Somos el partido de la gestión y de la moderación. A mí, no sé si cuando me quieren insultar me llaman moderados. Gracias por decirme que soy moderada. Claro que lo soy. Porque sé lo que es mi país, porque sé los problemas que hay que solucionar».

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha advertido de que Madrid no quiere crecer a costa de Cataluña. «Yo no compito con las comunidades autónomas, yo crezco con ellas, y quiero que Madrid y Cataluña crezcan juntas». Ante las elecciones generales, ha augurado que el PP «va a arrasar en la Comunidad de Madrid». «El PP no es un partido que está de paso, es un partido que se queda siempre».

El lapsus: «Dentro de 28 años...»

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado que esta lista del PP marcará el Gobierno de España. «Quedan 28 días para que el Pablo Casado sea presidente del Gobierno de España», ha advertido, aunque en otro momento ha tenido un lapsus al decir «dentro de 28 años». «Tenéis que volver a arreglar este país, tenéis que volver a arreglar España», ha pedido. «Has hecho un dream team para Madrid», ha felicitado a Casado por la candidatura. Almeida ha aprovechado para agradecer a «Negociator», es decir a Teodoro García Egea, los pactos logrados por el PP durante el verano.

El presidente del PP de Madrid, Pío García Escudero, ha subrayado que los populares son el único partido que son alternativa de Gobierno: «Estoy viendo, aquí en las primeras líneas, al próximo Gobierno de España».