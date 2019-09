Ciudadanos fulmina a su «número dos» en el País Vasco y frustra la coalición con el PP Albert Rivera asegura que el único motivo del cese es que «alguien quería irse a otro partido»

Ayer el Consejo General de Ciudadanos (Cs) revalidó la única alianza electoral que concretará este partido en las listas del 10 de noviembre: Navarra Suma. Ni en el Senado, ni en el País Vasco ni en ninguna otra circunscripción se verá algo parecido. La «excepción» navarra no es extrapolable y, según fuentes solventes, no cabe esperar ninguna sorpresa de aquí al próximo lunes a las 14 horas, fecha límite para registrar coaliciones ante la Junta Electoral Central.

La destitución del secretario de Organización de Cs en el País Vasco, Javier Gómez -adelantada ayer por «El Correo»-, se enmarca en un intento de sellar una coalición con el PP en esta región. Sin embargo, el presidente de Cs, Albert Rivera, garantizó que detrás de su cese había un solo «motivo». «Alguien quería irse a otro partido político», aseveró el líder liberal.

Según explicaron ayer fuentes de la dirección nacional, militantes de Cs en el País Vasco alertaron de que Gómez estaba tanteando a los afiliados vascos para hacer «un trasvase» al PP. Información que llegó al secretario de Organización nacional, Fran Hervías, quien le comunicó su destitución.

Desde la madrileña calle de Alcalá, sede nacional de Cs, recuerdan que es allí donde se toman las decisiones respecto a alianzas electorales y pactos de gobierno, por lo que las conversaciones de Gómez con el PP vasco no tenían «ningún valor». En este caso, aseguran, solo ha habido un cargo que quería cambiar de bando. Fuentes de la Ejecutiva explican que lo «lógico» es destituirlo de inmediato por «pérdida de confianza», pero que lo más «probable» es que además se le abra expediente de expulsión del partido.

En Cs admiten que su secretario general, José Manuel Villegas, ha hablado con el número dos del PP, Teodoro García Egea, para reunirse, pero nunca para hablar de España Suma.

El PP vasco culpa a Rivera

En Ciudadanos Euskadi bailaban ayer entre la confusión y el tedio por el fulminante cese de su número dos. El ala más próxima a Gómez está dispuesta a romper una lanza públicamente en favor del dirigente alavés, si bien algunas fuentes apuntaban que, al menos por el momento, tratarán de «rebajar el tono» para impedir que el ambiente se enturbie en plena campaña.

Impera en el seno del partido la convicción de que la dirección nacional no dará su brazo a torcer y que finalmente no se podrá conformar una alianza con el PP vasco. Una postura que, evidentemente, un amplio sector no comparte: «La lucha contra el nacionalismo aquí es tan necesaria o más que en Navarra», dicen. Hay temor a que la división del centro-derecha desemboque en más escaños para EH Bildu y Podemos.

Esta es una idea que también defienden en el PP vasco, cuyos dirigentes llevan semanas contactando con Javier Gómez y otros cargos de Ciudadanos Euskadi. «El acuerdo estaba muy cercano», confirmó a ABC el presidente popular en Álava, Iñaki Oyarzábal. El proyecto se iba a levantar en base al documento de Navarra Suma, aunque con una serie de «retoques» para que quedara patente el respeto hacia las «singularidades propias» de la comunidad autónoma vasca. El propio Pablo Casado había avalado la operación, aseveran fuentes de la formación popular. Alfonso Alonso señaló ayer directamente a Albert Rivera, a quien reprochó su «falta de voluntad política» por tratar de dinamitar el acuerdo. «De la misma manera que se ha hecho en Navarra, en el País Vasco hay que unirse y sumar», subrayó.