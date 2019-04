Seguir Gregoria Caro @gregoriacarod Madrid Actualizado: 24/04/2019 02:33h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Cambio de campo, cambio de juego. Lejos quedó ayer el sosiego con el que Pablo Iglesias arrancó en el debate de RTVE. El secretario general de Podemos se volvió más directo y rápido al pisar el plató de Atresmedia, pero quiso apostar por un perfil bajo contra Pedro Sánchez para taponar las fugas de votos más que para ganarlos.

Defendió, eso sí, las mismas convicciones, con minutos más vigorosos que en la televisión pública y buscando el cara a cara con cada uno de los candidatos en liza. En Unidas Podemos están muy penalizados por el voto útil al PSOE y diferenciarse de los socialistas fue la estrategia para retener al electorado dudoso a cuatro días de las elecciones generales. Para ello Iglesias volvió a interpelar a a Pedro Sánchez sobre si sería capaz de pactar o no con Albert Rivera si los números dan tras el 28-A. «Hay muchos votantes progresistas que no entienden por qué el Partido Socialista no descarta un Gobierno con Ciudadanos». Y nuevo silencio de Sánchez.

Desde su primera intervención, y en un tono levemente más bronco que en la jornada anterior, volvió a hacer hincapié en la falta de garantías del candidato-presidente. «Para que el PSOE cumpla sus propuestas hace falta que nosotros estemos en el Gobierno», aseguró Iglesias, recordando que Sánchez se comprometió a cosas que sigue sin cumplir. Pese a todo, en la formación confían en lo que queda de campaña para que después de acudir a las urnas las cuentas les permitan sumar con el PSOE y tener la capacidad de exigirles entrar en el Ejecutivo. «Estamos dispuestos a formar Gobierno con el Partido Socialista, lo que no termino de entender es por qué el PSOE no aclara que no van a llegar a un pacto con Ciudadanos», volvió a insistir.

«No sea tan impertinente»

Por otro lado, Iglesias también se aprovechó de las salidas de tono de sus rivales para presentarse como el líder de la mesura y la moderación. «A la gente no le gusta que usted sea tan impertinente, señor Rivera, aunque le voten», llegó a reprender Iglesias al líder de Ciudadanos, cuando éste le interrumpió en su turno.

Esta vez no empuñó la Carta Magna, pero siguió apelando a ella para lanzar otra de las ideas fuerza de su campaña electoral: acusar al Partido Popular y Ciudadanos de no cumplir con la Constitución, por muy «constitucionalistas» que digan ser. «La Constitución española dice que las pensiones se tienen que actualizar periódicamente y no se han actualizado», dijo, en uno de sus muchos ejemplos. También aprovechó para denunciar la trama del excomisario José Manuel Villarejo, de la que él es una de las víctimas. «La historia la escribes tú», zanjó mirando a cámara.