Debate Atresmedia, en directo | Casado, Sánchez, Rivera e Iglesias se miden por segunda noche

22.21«No deja de mentir. Es un fake. Qué nerviosos le veo, señor Sánchez. Ya sé porque no quería debate», le dice Rivera a Sánchez.

22.21Ignacio Camacho: «El vapuleo a dos manos es notable»

22.20«El señor Sánchez nos quiere tomar el pelo a todos los españoles», araña Rivera. «Es falso», dice Sánchez. «Lo que es falso es su tesis», dice Rivera mientras le da una copia de sus tesis electoral al líder del PSOE.

22.19«Los espectadores se merecen un debate sin insultarnos. No hace falta llamarnos mentirosos», dice Iglesias.

22.18«Usted tiene las manos atadas», dice Casado a Sánchez.

22.18Manuel Marín: «Casado reacciona hoy con rapidez». Luis Ventoso: «Repaso de Casado a Sánchez. Hoy sí.»

22.17«No mentimos. Todos hemos visto que ha estado pactando con los independentistas. usted pactó con el señor Iglesias unos presupuestos que eran lesivos para el empleo», replica Pablo Casado.

22.16Manuel Marín: «Preguntan por empleo y sale Cataluña. El formato se va de las manos. Se tienen ganas los cuarto y el formato del debate se ha ido al carrete».

22.15Pedro Sánchez: «Nosotros lo que queremos es mirar hacia delante y aprobar un nuevo estatutos de los trabajadores». «Yo no he pactado con los independentistas», ataca Sánchez por primera vez a Rivera y Casado: «No es no y nunca es nunca».

22.15Sobre la derogación de la reforma laboral y el cambio de criterio de cara al programa electoral de estas elecciones Sánchez defiende ahora que «más que derogar lo que hay que hacer es mirar al futuro».

22.13Isabel San Sebastián: «Todos al ataque de Rivera, empezando por los moderadores. Queda ratificada su holgada victoria de ayer».

22.13Luis Ventoso: «De nuevo no se habla de los problemas de España, sino de las guerritas de los partidos»

22.13Iglesias: «Lo primero será acordar un programa antes de repartirse ministerios».

22.12Manuel Marín: «Iglesias con tono doctoral otra vez. Aburrirá a las ovejas si no cambia y vuelve a ser Iglesias. Debe ser el aire de la sierra madrileña»

22.12Salvador Sostres: «A veces nos preguntamos qué diferencia hay entre la derecha y la izquierda. En el distinto tono de rojo de las corbatas de Sánchez y Casado está todo explicado».

22.11Iglesias, sobre si entraría en un Gobierno para apoyar una investidura de Pedro Sánchez: "Primero hay que ver quien gana». «Creo que es sensato decirle a los ciudadanos que el próximo Gobierno será un Gobierno de coalición. Estamos dispuestos a formar Gobierno con el PSOE. Lo que no termino de entender es que el PSOE no termina de aclarar si pacta con Cs»

22.10Manuel Marín: «Casado entra a saco contra todos. Le escuecen las criticas de moderación de ayer»

22.10Casado, sobre Vox: «Yo me presentaré a la investidura y quien quiera presentar ese proyecto, lo hará». «Abogo por un gobierno sensato, moderado, pero estable del PP»..

22.08Pablo Casado, sobre si intentará gobernar si no gana las elecciones: «A nosotros no nos pregunta por nuestros pactos porque somos los únicos que no hemos pactado con Sánchez. Es muy positivo decir que a lo mejor por eso el señor Sánchez no ha querido un cara a cara». «El PP ofreció a Cs antes de que se cerrasen las listas electorales un acuerdo para ir conjuntamente al Senado, y Villagas nos dio un portazo ahora mismo para formar gobierno estaremos encantados de dar cabida a otros».

22.07Rivera, sobre un pacto von Vox insiste en recordad que «en Andalucía, el Gobierno es de Cs de la mano del Partido Popular». «Si hay un escaño más para que Ciudadanos vaya a una investidura voy a tender la mano al resto de partidos constitucionalistas».

22.06Luis Ventoso: «Al preguntar los periodistas se pierde neutralidad. No es un debate, es una entrevista a trozos».

22.06Responde Sánchez sobre los acuerdos post elecciones: «No está en mis planes intentar pactar con un partido que ha intentado poner un cordón sanitario al PSOE», dice en referencia a Ciudadanos. «Estamos hablando del 29, pero se nos olvida el 28. Si suman las dos derechas con la ultraderecha que está ausente van a hacer lo que ha pasado en Andalucía»

22.04Salvador Sostres: «Ridículo que una televisión privada no pueda invitar a quien le parezca a su debate; ridículo que Vox no esté».

22.04Maneul Marín: «Las sonrisas y su apariencia de simpatía o empatía, que es lo cool, demuestran tensión previa. Demasiado Photoshop televisivo. Por qué no un poco de realismo?»

22.00Comienza el debate.

21.59Luis Ventoso: «Sánchez ha tenido suerte en el sorteo con puestos centrales (que no centrados) en los dos debates».

21.57Agustín Pery: «Y ojo, mucho más protagonismo por parte de ambos presentadores. Veremos las preguntas a cada candidato».

21.56Luis Ventoso: «Y si va de show mediático, Rivera es todo un vocacional...».

21.55Manuel Marín: «Ni una final de Champions... hasta VAR con el tiempo de cada cual... una 'sala de tiempos' dice Atresmedia. Más que política, espectáculo. Después, resulta que los debates mueven el voto entre el 1 y el 2 por ciento».

21.51En Ferraz, sede del PSOE, también se han reunido numerosos simpatizantes para ver el debate.

21.50En la sede de Ciudadanos se han reunido unos 170 simpatizantes del partido para ver el debate en directo.

21.42Agustín Pery: «Un acierto los atriles. Podremos comprobar a quién le tiemblan mas las piernas».

21.41«El único que ayer dijo y dio una imagen de candidato presidencia, de ser presidente, más allá del efectismo y las brillanteces retóricas, se llama Pablo Casado», ha dicho Aznar.

21.40El expresidente del Gobierno José María Aznar (PP) ha afirmado hoy que se encuentra «muy bien» y sobre el debate a cuatro celebrado entre los candidatos del PSOE, PP, Cs y Unidas Podemos ha dicho: «Si me encuentro a alguno de los candidatos que había ayer, creo que me dura muy poco».

21.39Los cuatro candidatos a la Presidencia del Gobierno se encuentran en el plató acompañados por sus asesores: Iván Redondo (PSOE), Teodoro García Egea (PP), Noelia Vera (Unidas Podemos) y Fernando de Páramo (Ciudadanos).

21.38Agustín Pery: «Hoy era el día de un cara a cara entre Casado y Sànchez, no de una secuela del debate de ayer».

21.37Mientras se produce el debate, Vox está protagonizando un debate en Las Rozas en el que está cargando duramente contra la decisión de no poder participar. «El éxito de hoy en Las Rozas no es que esta plaza esté abarrotada (...), es que está llena de sentido común, mientras que el plató de Antena 3 está lleno de lugares comunes», ha resaltado Abascal en alusión al segundo debate de esta noche en Atresmedia. Según el líder de Vox, ni en este debate ni en el del ayer de RTVE están representados los españoles, porque «no está la España del sentido común».

21.34Luis Ventoso: «Apena ver que en una democracia civilizada los contendientes son incapaces de dirigirse la palabra en la entrada de un debate. Luego, eso sí, sonrisas postizas para la cámara».

