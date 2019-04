Carmen Gómez Morales Madrid Actualizado: 27/04/2019 02:59h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Con motivo de la celebración de las Elecciones Generales este domingo, son muchos los que hacen sus «apuestas» sobre cuáles creen que serán los resultados, en un escenario político que se presenta de lo más imprevisible. Así, cantidad de famosos han hecho, durante las últimas semanas, un llamamiento masivo al voto y, algunos de ellos, se atreven a confesar cuál sería su «escenario ideal».

Carmen Lomana

La aristócrata ha hablado en exclusiva con ABC y explica, sin pelos en la lengua, quién quiere que gane las elecciones: «Me gustaría que ganase el PP -sobre todo porque ya no está Rajoy- e hiciera coalición con Ciudadanos. Yo creo que debo votar a Pablo Casado, y de la misma forma votaría a Albert Rivera». Sobre Vox, partido en el que su hermano Rafa Lomana es cabeza de lista por Albacete, y al que no dará su voto, cree que puede haber sorpresas. Lomana concluye dejando clara su postura: «Cualquier escenario me parece mejor que el que tenemos ahora».

Fabiola Osborne

«Como venezolana, medio española, no me siento identificada con nada y no sé ni si quiera lo que voy a hacer», confiesa la mujer de Bertín Osborne, a pesar de que, tras la jornada de reflexión, irá a votar. Cuenta a este diario que ha estado viajando y no ha tenido tiempo de ver los debates o leer lo suficiente, por lo que se muestra reticente a la hora de hacer cualquier pronóstico electoral.

Leticia Sabater

«Sinceramente son las elecciones que más expectación van a generar, precisamente porque no hay manera de saber qué puede pasar (...) Yo siempre me mojo en todo pero en esta situación no tengo ni idea», relata la televisiva. Sabater ha contado a ABC que sí tiene intención de ir a votar porque es «importantísimo», pero se declara como una de las indecisas que elegirá la papeleta en el último momento.

Jorge Javier Vázquez

Jorge Javier Vázquez ha hablado en diversas ocasiones sobre quién es su opción preferida de cara a las elecciones, y a la que dará su voto. «Para las municipales y las autonómicas votaré a Carmena y a Errejón, pero en las generales, yo voto por Pedro Sánchez», dijo públicamente hace unos meses desde el plató de «Sálvame».

Willy Bárcenas

El hijo de Luis Bárcenas confesó recientemente en el programa «Chester» de Risto Mejide que nunca ha votado a los «populares» en unas elecciones. «¿Tú votas al PP?», «¿Has votado alguna vez al PP?», ante estas cuestiones el publicista recibió una doble y tajante negativa: «No». Además, en 2016 confesó que en las últimas elecciones había votado a Cuidadanos.

Julián Contreras Jr

El hijo de los desaparecidos Carmina Ordóñez y Julián Contreras se sincera y cuenta a este diario que no va a acudir a las urnas el domingo: «Yo no voto. No soy votante porque hace mucho tiempo que no encuentro ningún tipo de propuesta ni de partido que me seduzca». No obstante, sus apuestas de cara a las elecciones las tiene claras: «La sorpresa -buena o mala, según quién lo mire- creo que será Vox. Ganará el PSOE pero no va a gobernar, pero sí creo que lo hará el PP, secundado por Ciudadanos y respaldado por Vox». Además, y a pesar de tener claro que no votará, no oculta su simpatía por Ciudadanos: «Es un partido muy atractivo. Albert Rivera me parece muy buen líder», concluye.

Alfonso Armada

El periodista no Alfonso Armada se muestra reticente a la hora de hacer cualquier pronóstico: «No me gusta la prospección política. Creo que cuando más nos equivocamos los periodistas es cuando hacemos vaticinios», afirma a ABC. Tampoco es partidario de las encuestas, que a su parecer más que reflejar la realidad la «distorsionan». Ante la posibilidad de que surja una «sorpresa» se muestra preocupado. «Me da miedo que haya alguna sorpresa, sobre todo una con cierto color político. Me preocuparía mucho que se confirmara», concluye.

Victorino Martín García

El ganadero Victorino Martín, presidente de la Fundación del Toro de Lidia, no se atreve a hacer ningún pronóstico: «No acertaría ni Rappel», bromea. Ahora, ya en un tono algo más serio, reconoce a ABC que «el país se juega mucho» y que no cree en los sondeos. Sin desvelar cuál sería el escenario ideal para él, confiesa que abogará por el «sentido común» y se decantará por «un partido que respete el mundo de los toros».