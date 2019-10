Errejón presenta su programa electoral «verde»: voto a los 16 años, menos vuelos y cuatro días laborales Más País se lanza a por el caladero de voto ecologista

Más País quiere configurarse como una gran plataforma verde, habida cuenta de que ninguna formación tiene en España la suficiente fuerza para liderar ese espacio. El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha participado esta mañana en un acto en Madrid junto a Equo, sus aliados para el 10-N, para presentar su programa electoral «Un Acuerdo verde para España». El partido de Errejón se lanza a por el nicho verde y rivalizará contra Unidas Podemos para atraer al caladero de votantes ecologistas.

En un adelanto de su documento programático, 80 folios impresos a una cara, explican que la solución para afrontar el cambio climático es un «Green New Deal» en España para poder «reconstruir una nueva idea de patria moderna, sostenible, generosa, solidaria y abierta». Más País quiere fortificar su perfil ecologista y verde. «No estamos presentando la parte verde del programa, estamos presentando el eje central de lo que somos», ha expresado Errejón junto al diputado regional de Más Madrid Héctor Tejero y las candidatas al Congreso Inés Sabanés y Esperanza Gómez. «La mejor posibilidad de reconstruir un país que ha estado arrasado por la crisis democrática, por la desigualdad y por enfrentamientos en territorios es aprovechar el reto del cambio climático para emprender una transición ecológica con justicia social».

Errejón ha reprochado a los demás partidos políticos que durante la campaña del 28-A nadie puso la urgencia del cambio climático en el centro de los debates. «Les pedimos que no se miren el ombligo, que estén pensando en que es necesario que España sea una potencia que desde el sur de Europa esté mirando al futuro. Los partidos políticos tienen que estar al servicio de la transición ecológica», ha subrayado.

Entre las medidas principales del programa, el partido ha destacado el fomento del autoconsumo y la energía ciudadana, así como una Ley de Cambio Climático y Transición Energética para reducir en un 55 por ciento las emisiones e implantar en un 60 por ciento las energías renovables antes de 2030. Apuestan también por un «Acuerdo Verde» para el empleo donde «ecología y economía no se lleven la contraria» y con el que poder crear entre 500.000 y 600.000 empleos anuales en diez años. En este sentido, proponen una jornada laboral de cuatro días para un reparto «igualitario» motivado por «cambios legislativos y avances tecnológicos». Errejón ha apuntalado la propuesta: «No se es más productivo cuantas más horas se eche, sino cuando mejor se trabaja».

Que el PIB no sea un indicador económico

Más País no quiere que el PIB sea un indicador económico. En su documento reflejan que cada vez es más «contraproducente» para «cuantificar la riqueza nacional y marcar metas colectivas». Errejón propone por ello «desplazar» el PIB del «centro de gravedad de la acción económica».

Otro de sus propuesta reseñables es modificar la LOREG para que los ciudadanos puedan votar a partir de los 16 años: algo que ya defendió Errejón estando en Podemos y que el partido morado llevó en su programa electoral a las europeas en 2014. En Más País creen que los jóvenes son los que más van a sufrir el cambio climático y por eso consideran que deben tener voz.

También coinciden con la formación de Pablo Iglesias en la rehabilitación de edificios, propuesta que presentó Podemos la semana pasada. Por otro lado, apuestan por menos vuelos en avión en la península a favor de más viajes en tren. «Debemos hacer del tren el elemento vertebrador de nuestro país», explican.

El líder de Más País además ha justificado su salto a la política nacional y ha respondido a las críticas del presidente del Gobierno en funciones. «Pedro Sánchez lanzó ataques a Más País diciendo que no sabe por qué existimos. Pues existimos porque ustedes no han sabido ponerse de acuerdo y para que los cálculos electorales de los partidos no estén por delante de los intereses nacionales», ha aseverado.