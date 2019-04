Iglesias se diferenciará de Sánchez en el debate para revertir la fuga de votos al PSOE

O se obra el milagro de Semana Santa o esta noche durante el debate de RTVE se abrirá fuego amigo entre el PSOE y Unidas Podemos. Durante la primera etapa de la campaña las encuestas revelaron que Podemos estaba muy penalizado por el voto útil al PSOE. Con el fin de revertir esta tendencia Pablo Iglesias aprovechará los dos debates electorales para diferenciarse de Pedro Sánchez en el sprint final a las elecciones generales del 28 de abril.

Por más que avanzan los días las dudas sobre qué pactos se formarán tras los comicios no se despeja. El duelo de los cuatro espadas de RTVE y el de mañana en Atresmedia serán determinantes en unos comicios con un 41 por ciento de indecisos, según el último barómetro del CIS. Mientras Pablo Casado y Albert Rivera dirigirán al PSOE su ataques la incógnica era cómo iba a enfocar el debate el líder de Unidas Podemos: arremeter contra el candidato socialista o defenderle. Y, finalmente, se prevé que no haya pacto de no agresión entre PSOE y Unidas Podemos.

Como baza contra Sánchez, y para convencer a los dudosos entre ambas formaciones, todo apunta a que Iglesias advertirá al electorado sobre un posible pacto de Sánchez con Rivera, como en 2016, y criticará la falta de garantías que tiene el PSOE por estar sometido a «presiones» para sumar con la derecha si dan los números. Por otro lado, el sondeo de GAD3 que pública hoy ABC vaticina que Sánchez podría gobernar con Podemos y ERC. En este contexto, Iglesias también va a exigir al candidato-presidente que se comprometa a que Unidas Podemos forme parte de un Ejecutivo socialista si les necesitan.

Unidas Podemos tienen que reforzar su espacio político y para ello buscará diferenciarse de un PSOE que ha virado a la izquierda para neutralizarles. Entre las ideas fuerza que se le escucharán al líder de Podemos también estará recordar a Rivera y a Casado que han virado a la «estrema derecha» siguiendo a Vox y denunciar la trama del excomisario José Manuel Villarejo, que investiga la Audiencia Nacional, donde la formación se ha visto afectado. «Si fuera verdad que no somos capaces de cambiar las cosas, no haría falta haber montado una trama de las cloacas del Estado para intentar destruirnos», explican desde la formación.

Ciudadanos contra Sánchez

Por otra parte, fuentes de la Ejecutiva de Ciudadanos consideran que los debates serán «decisivos» para movilizar a su electorado. Insisten en que es un buen escenario para explicar su programa electoral y afirman que seguirán detallando sus medidas hasta el final de la campaña. Estas fuentes creen también que será una buena oportunidad para que los votantes comparen a Sánchez con Rivera, y aplauden la capacidad de debatir del presidente liberal: «Es bueno».

Precisamente, el líder de Cs despejó su agenda notablemente y aparcó los actos de campaña hasta el miércoles para prepararse entre el sábado pasado y mañana martes los dos debates televisivos. Eso sí, desde Cs sostienen que el tono de Rivera contribuirá a situar al electorado ante dos alternativas: un gobierno de él con Casado, o uno de Sánchez apoyado por los independentistas. «El adversario -sentencian- es Sánchez».