Iglesias recuerda que Errejón quiso hacer presidente a Sánchez con un pacto con Ciudadanos El secretario general de los morados pasa de puntillas por la crisis de alianzas de su formación, dice que su partido no nació para «apuntalar al bipartidismo» y culpa al presidente en funciones de «cuatro años de bloqueo»

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha evitado entrar en una liza directa con su otrora número dos, Íñigo Errejón, y ha pedido «respeto» a todos los partidos que concurrirán a las elecciones generales del 10 de noviembre. También a Más País, aunque ha recordado a su nuevo contrincante que el rumbo de Podemos lo marcaron sus inscritos, que decidieron «no apuntalar» al bipartidismo.

La ruptura de Errejón, cofundador de Podemos, con Iglesias y su decisión de concurrir a las autonómicas del 26-M con Más Madrid, la marca de Manuela Carmena, provocó la mayor crisis interna en la formación morada. Una herida que se reabre ahora con el regreso del ahora líder de Más País a la política nacional.

Compromís, la mayor parte de Equo y la Chunta Aragonesista han decidido aliarse con Errejón de cara al 10-N. Algo que se une a la dimisión de los dos únicos diputados de Podemos en la Asamblea de Murcia, que también irán en las listas de Más País. Fuentes de Podemos minimizan la crisis y sostienen que los medios de comunicación le están dando más importancia de la que tiene y confían, además, en que no se produzcan más fugas como la de los dos diputados regionales murcianos.

El diputado nacional Javier Sánchez se ha hecho con los mandos de una gestora en la Región de Murcia y desde su entorno garantizan que prácticamente todos los secretarios generales municipales han trasladado ya un contundente apoyo a Unidas Podemos. Fuentes de la gestora no temen nuevas deserciones y advierten del peligro para la izquierda de que Errejón concurra en esa región.

Según sus cálculos, si Más País no alcanza el ocho por ciento del voto en la Región de Murcia, el PSOE y Podemos podrían perder un escaño cada uno en favor del PP y de Ciudadanos.

Pese a la incertidumbre que ha levantado estos días en Podemos el movimiento de Errejón, la mención de Iglesias a quien fuese su mano derecha ha sido mínima en su intervención en el Consejo Ciudadano Estatal, máximo órgano de decisión en su partido. El objetivo de la reunión: «hacer piña» y trasladar un mensaje de tranquilidad a todos los territorios.

Los inscritos apostaron por las tesis de Iglesias

Iglesias, eso sí, le ha recordado a Errejón que han sido siempre los inscritos de Podemos quienes han marcado el rumbo a seguir ante cada decisión crucial. Ha mencionado explícitamente los dos mayores puntos de desencuentro entre el secretario general de Podemos y el antecesor de Irene Montero en la portavocía del Congreso.

Así, Iglesias ha apuntado que en 2016 los militantes de Podemos decidieron votar «no» a la investidura de Sánchez, que acudía al Congreso con el famoso «pacto del abrazo» sellado con Albert Rivera, y que también optaron por aliarse con Izquierda Unida y concurrir a las elecciones como Unidos Podemos -ahora Unidas Podemos-.

El ex número dos de Podemos siempre despreció esta alianza, con la que su formación buscó el «sorpasso» a los socialistas, y las urnas, al menos cuantitativamente, le dieron la razón. Podemos e IU perdieron un millón de votos el 26-J respecto a lo obtenido en 2015, cuando acudieron a la cita electoral por separado.

Ataques a Sánchez por su «veto» a Podemos

Pero en el centro de la diana de Iglesias hoy no estaba Errejón, sino Pedro Sánchez, a quien le ha echado en cara una y otra vez sus palabras en La Sexta, con las que dijo que no podría «dormir tranquilo» con Podemos en su gobierno. «Podemos no nació para apuntalar el bipartidismo ni asegurar el sueño plácido de los poderosos», ha aseverado Iglesias en un mensaje con doble objetivo.

Según él, su homólogo socialista es el responsable de un «bloqueo político» que dura cuatro años -las del 10-N serán las cuartas generales en cuatro años- por su negativa a gobernar con Unidas Podemos. «Pedro Sánchez ha hecho exactamente lo mismo que habría hecho Susana Díaz», ha espetado.

Iglesias ha repasado lo sucedido desde las elecciones de 2015 y ha enumerado: después del 20-D, Sánchez prefirió pactar con Cs que con Podemos; tras el 26-J terminó dimitiendo para no facilitar el Gobierno de Mariano Rajoy, pero «él quería unas terceras elecciones»; y, ahora, lleva de nuevo a los españoles a las urnas porque el «escollo» no era Iglesias, sino todo Unidas Podemos.