La oferta del PP a Cs acorrala a Rivera por su rechazo a pactar Génova cree que al insistir todos pueden ver quién se mueve para echar a Sánchez

Seguir Mariano Calleja @Marianocalleja Actualizado: 26/09/2019 02:07h

Pablo Casado asegura que su oferta a Ciudadanos para ir juntos a las elecciones y poder ganar a la izquierda no es un «abrazo del oso» ni oculta segundas intenciones. Pero el efecto que está teniendo su mano tendida es bastante parecido. El rechazo persistente de Rivera a los ofrecimientos de los populares podría dejar acorralado a Ciudadanos en la campaña electoral, al quedar al descubierto quién quiere realmente unir fuerzas para echar a Sánchez, y quién no se mueve de su sitio. Los populares son conscientes de ese efecto, que de momento tiene su reflejo en las encuestas.

El líder del PP ha subrayado que la plataforma España Suma es una iniciativa «inteligente, necesaria y generosa». Desde que el secretario general del partido, Teodoro García Egea, registró la marca este verano en previsión de una alianza que el PP ve irremediable, sea antes o después, los populares no han dejado de insistir ni un solo día. No se han dejado arredrar por los portazos, cada cual más sonoro, de Ciudadanos. Al revés, han comprobado cómo su imagen de partido pactista se ha ido consolidando, mientras Rivera y los suyos se han enrocado en su «no es no» particular.

Fuentes del PP creen que ese rechazo rotundo les pasará factura, si se mantiene hasta el final, porque los españoles han visto que los efectos perversos de la división del centro-derecha son totalmente reales y permitieron a Sánchez seguir en La Moncloa.

Efecto «letal»

En Génova sostienen que ante estas segundas elecciones, los electores de centro-derecha han tomado nota del efecto «letal» de la fragmentación y buscarán responsables. En medio del bloqueo, el PP ha presumido de su capacidad de pacto, «a su derecha y a su izquierda», al alcanzar acuerdos con Ciudadanos y con Vox en distintas comunidades y ayuntamientos.

La propuesta de la portavoz en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, de «renunciar» a ser número uno por Barcelona y ceder ese puesto a Inés Arrimadas, en el caso de que PP y Ciudadanos se presentaran juntos por Cataluña, bajo el paraguas de España Suma o Cataluña Suma, supone otro golpe de efecto. Es una oferta envenenada, porque si se acepta parecería un gesto de «generosidad» por parte del PP, pero si se rechaza, que es lo que hizo Ciudadanos en cuanto la conoció, se vuelve de forma inmediata contra el partido de Rivera, de nuevo por mostrar su escasa voluntad de acuerdo para ganar a la izquierda en el Congreso.

Ayer, desde Barcelona, Álvarez de Toledo subrayó el «esfuerzo» del PP para sumar a personas de otros partidos en «defensa de lo común en España». La portavoz pidió «generosidad, altura y grandeza» a Ciudadanos porque no se están jugando «cualquier cosa». Haya o no algún tipo de acuerdo al final, el PP exhibirá en campaña su voluntad de reagrupar el centro-derecha pese a las negativas de los demás.