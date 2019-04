Pacma se coloca en la casilla de salida

Seguir Esther Blanco @e_bece Madrid Actualizado: 26/04/2019 01:50h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

A medio camino entre el activismo y la política, el partido animalista Pacma cuenta con más de 16 años de trayectoria, y aunque su papeleta se puede encontrar en todos los colegios electorales del país, no cuenta con ningún cargo público. Por el momento. Este domingo podría conseguir por primera vez representación en el Congreso si se cumplen los pronósticos del CIS. El último barómetro otorgaba dos escaños al partido animalista: uno por Barcelona y otro por Valencia. «Ahora estamos preparados para entrar en las instituciones», concede Silvia Barquero, presidenta de PACMA y candidata al Parlamento Europeo.

Un resultado que según los análisis internos del partido también podría darse en Madrid. «Somos el partido que dará la sorpresa en las próximas elecciones, estoy convencida», afirma Barquero. El objetivo de la formación era, en realidad, irrumpir en la Unión Europea tras las elecciones al Parlamento Europeo de mayo, en las que la circunscripción única facilita sus opciones de obtener representación. Barquero reconoce que Pacma es consciente de que en Europa es donde su formación tiene más capacidad de acción.

Barquero, que se define como «activista metida en política», rechaza la idea de que ese perfil pueda penalizarles y, además, declina situarse en cualquier espectro ideológico. «Nos definimos como un partido de progreso. No somos ni de un lado ni del otro y queremos que la gente saque su propia conclusión leyendo nuestro programa», sostiene. Por este motivo, Pacma no se posiciona en su programa en asuntos como la cuestión catalana, el aborto, el modelo de país o la monarquía. «No nos hemos posicionado porque creíamos que no era necesario y para nuestros electores siempre ha sido así», expone Barquero.

La defensa de lo que Pacma define como «identidad propia» se ha convertido en una estrategia de doble filo. Para unos, su propuesta resulta excluyente puesto que no ofrece políticas para las personas. «Quien nos conoce sabe que nuestra propuesta parte de la empatía. Es verdad que tenemos como bandera la defensa de los animales porque ningún otro partido lo hace y es una manera de expresar lo injusta que está siendo la política con los más desfavorecidos», replica Barquero. Para otros, su negativa a formar parte de una amalgama de partidos de izquierda causa división en este bloque y sostienen que un voto a los animalistas es un voto perdido. «Creemos que Pacma tiene una identidad propia que no debe ser diluida ni invisibilizada. El ejemplo de Equo es claro. Se sumó a Podemos y ha quedado enterrado bajo una formación que no ha apostado por el medio ambiente. No vamos a condenar nuestras propuestas a las decisiones de un partido que finalmente no nos apoye», responde contundente Barquero.

Sin estar en las instituciones, Pacma sí ha encontrado su hueco en las redes sociales. En la Red también lanzaron, bajo el lema «Reevolución», su campaña electoral acompañada un spot que señalaba a Vox. Cuestionada por si Pacma ha encontrado en el auge de Vox una oportunidad para hacerse espacio en el debate público, Barquero sostiene que ese hueco responde a «décadas de trabajo». «Nos han visto como una amenaza tal que han incluido toreros y banderilleros en sus listas, arrastrando con ello al PP», asevera. Sobre si un torero, por el mero hecho de serlo, queda invalidado para formar parte de una opción política como lo podría hacer cualquier otro ciudadano Barquero insiste: «La reflexión que me hago es qué pueden aportar porque yo creo que su aportación es cero».

Cerco a la caza y los festejos taurinos

La abolición de la tauromaquia y la prohibición de la caza son las dos propuestas fundamentales de Pacma. Sin embargo, la formación no ofrece ninguna alternativa en su programa para la actividad cinegética en caso de que su propuesta llegue a consumarse. Ningún plan específico para un sector que, según un informe realizado por la fundación Artemisan junto a Deloitte, genera 6.475 millones de euros (lo equivalente al 0,3 % del PIB anual de España) y casi 190.000 empleos. Barquero sostiene que la alternativa pasa por fomentar un «turismo sostenible y medioambiental basado en la gestión respetuosa del medio natural». «Se podría desarrollar una economía alternativa. Yo dedicaría recursos a las zonas rurales que están desatendidas así como a favorecer que lleguen las nuevas tecnologías para que se puedan desarrollar empresas que ahora se ven limitadas por falta de comunicaciones».

En lo relativo a la tauromaquia, el «plan b» de la formación es un «transición» que haga de las ganaderías un enclave turístico para ver al toro en su «medio natural». «Creo que es necesario dar una respuesta económica a todas esas personas que se queden sin trabajo. Propondríamos una transición y esto tiene que ver con nuestro modelo educativo, que pasa sí o sí por las nuevas tecnologías», concluye.

Polémica en campaña

En la recta final de la campaña, Laura Duarte, candidata al Congreso, ha protagonizado una de las polémicas que han colocado al partido animalista bajo el foco. Las imágenes de la política junto a un toro, Maurius, desató un cruce de reproches entre el partido, ganaderos y toreros que acusaban a la formación de mentir y manipular. Barquero asegura a ABC que el animal es «un toro de lidia mezclado con un ejemplar de raza negra andaluza» que Pacma retiró a su ganadero «por malas prácticas» y trasladó desde Huelva al Santuario Vegan. La idea, sostiene Barquero, era la de «demostrar que según cómo trates a un toro o le cuides, este responde. Que tiene bravura si le molestas y perjudicas».

Por contra, numerosos toreros y asociaciones contradicen la versión del partido animalista. Victorino lanzó una misiva dirigida a Duarte desde ABC en la que pedía que hiciera un «desmentido». « El mensaje que lanza es tremendamente peligroso, ya que gente peor informada que usted, o simplemente crédula, puede tener la tentación de imitar su acción y tratar de acariciar un toro bravo. El resultado de hacer esto sería seguramente mortal», rezaba la carta.