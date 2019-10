Las parejas de los candidatos políticos de las elecciones generales del 10-N

1. Begoña Gómez

GTRES

La mujer del Pedro Sánchez (47 años), presidente del Gobierno en funciones, ha cambiado en cierto modo el rol discreto que adoptaban tradicionalmente las parejas de los candidatos. En 2015 prefirió abandonar su anonimato –apenas aparecía en los actos públicos de su marido- y tomar una mayor presencia, algo que inevitablemente recuerda a las mujeres de políticos de otros países.

Begoña Gómez (44 ) y Pedro Sánchez llevan toda una vida juntos. Se conocieron en una fiesta y, según las palabras de ella, fue amor a primera vista. En 2005 nació su primera hija, Ainhoa, y un año después se casaron en el Ayuntamiento de Madrid. En 2007 nació Carlota, la segunda hija del matrimonio. «Begoña es positiva, constructiva y siempre ve el lado bueno de las cosas», aseguraba Sánchez en un encuentro con Bertín Osborne. «Nosotros remamos juntos», sentenciaba entonces.

La mujer del candidato socialista a la Moncloa siempre se ha mostrado muy natural delante de los focos, y su gusto por la moda ha sido aplaudido en muchas ocasiones, siendo su lema estrella el «menos es más». Gómez estudió Marketing en ESIC y realizó un máster en Dirección de Empresas. Ahora está especializada en captación de fondos para organizaciones sin ánimo de lucro, y en 2018 comenzó a trabajar en el Instituto de Empresa, donde dirige el Centro de Estudios Africanos. El PP acusó al político de «cohecho impropio» entonces.

2. Isabel Torres Orts

Tal vez conformen la pareja más discreta de todo el panorama político nacional. La mujer de Pablo Casado (38) apenas se deja ver en actos oficiales y, siempre que lo hace, permanece en un discreto segundo plano. Isabel Torres Orts no suele hablar sobre política pero las veces que lo ha hecho siempre ha dejado claro que está en sintonía con el líder del PP. No obstante, en una entrevista con «Telva» sí reconoció que el camino no resulta fácil: «Siempre he tenido la esperanza de que Pablo se dedicase a otra cosa, pero con el tiempo me he dado cuenta de que lleva la política en la sangre».

La pareja se conoció en un Colegio Mayor de Madrid, durante su época universitaria. Ella se trasladó desde Alicante hasta la capital para estudiar psicopedagogía y, desde entonces, ya no se han vuelto a separar. Se casaron por la Iglesia en 2009, una ceremonia a la que asistieron personalidades como José María Aznar y su esposa, Ana Botella, y Esperanza Aguirre.

Tienen dos hijos, Paloma y Pablo, y el segundo nació prematuro en el año 2014, con tan solo 25 semanas de gestación. Un trance muy duro que, sin duda, les unió aún más. «Nació prematuramente, pesó 730 gramos y tuvieron que operarle del corazón para cerrarle una válvula. Luego sufrió sepsis y estuvo tres días en coma», explicó Casado en una ocasión.

Torres trabaja en un colegio de Madrid y se define a sí misma como «psicóloga, psicopedagoga y madre», pero pocos son los detalles que han trascendido sobre su vida privada, pues se muestra muy reticente ante la exposición mediática.

Su madre es María Dolores Orts, descendiente de los dueños de la empresa Huerto del cura, un grupo que tiene en posesión diversos establecimientos hoteleros. Por parte de padre, es nieta de Luis Torres Fenoll, el empresario también conocido como «El rey de los caramelos» que fundó la empresa Damel.

3. Malú

Europa Press

En el caso de la pareja de Albert Rivera (39), Malú (37), el escenario cambia un poco. La cantante es de sobra conocida en España, pero las apariciones públicas con el político han sido escasas. El líder de la formación naranja puso fin a su relación con la que había sido su pareja desde hacía cuatro años, Beatriz Tajuelo a finales de 2018 y, desde entonces, la vida del político ha dado un giro de 180 grados.

A principios de este año, en el mes de febrero, salía a la luz una noticia que sorprendía al país y que relacionaba a Rivera con la cantante Malú. Desde entonces se convirtieron en el centro de atención de los medios, pero ellos prefieren no pronunciarse al respecto, al menos por el momento. Al menos, ahora ya no niegan su relación, pero la presencia de la artista en los actos políticos es aún inimaginable y todos los detalles sobre su noviazgo son un misterio. De hecho, son muchas las informaciones que apuntan a que la sobrina de Paco de Lucía podría estar embarazada, rumor que cobró más fuerza hace unas semanas con una imagen en la que viste con una camiseta muy holgada.

Sobre ella, su vida profesional y pasado amoroso, poco hay que no se sepa ya. Proveniente de una familia de músicos, Malú es una de las cantantes más conocidas de España. En su vida personal siempre ha sido muy discreta, pero tampoco no se ha escondido cuando estaba ilusionada. Gonzaló Miró ha sido su relación más conocida hasta el momento y su único novio confirmado en el pasado. Nombres como el de Pablo López, Alejandro Sanz o Sergio Ramos suenan en su historial amoroso sin que nunca se haya podido corroborar.

4. Irene Montero

GTRES

La relación entre Irene Montero (31) y Pablo Iglesias (41), que recientemente daban la bienvenida a su tercera hija, Aitana, comenzó siendo un secreto que, irremediablemente, terminó viendo la luz. En el año 2015 el político ponía fin a su relación con la diputada Tania Sánchez, una separación que hicieron pública a través de Facebook al tiempo que se conocía la victoria del PSOE en las elecciones andaluzas: «Simplemente ya no somos pareja».

A finales de ese año ya se empieza a hablar de noviazgo entre ellos, pero no fue hasta 2017 cuando un vídeo filtrado en el que aparecían besándose terminó por confirmar la relación. En septiembre de ese mismo año se habló de crisis e incluso ruptura de la pareja.

Pero entre rumor y rumor, Montero anunció su embarazo por partida doble en sus redes sociales: «Estoy embarazada de casi 13 semanas, y dentro de mí crecen dos criaturas que, si todo va bien, nacerán entre septiembre y octubre. Somos inmensamente felices y afortunados». Finalmente el parto se adelantó y los mellizos Leo y Manuel nacieron de forma prematura en julio. Tras varios meses en el hospital, la pareja volvió a casa con sus pequeños y, en marzo de 2019 sorprendían anunciando un segundo embarazo. La pequeña de la familia nació también de forma prematura en agosto de este año.

5. Lidia Bedman

La mujer de Santiago Abascal (43) ha aparecido en contadas ocasiones de la mano de su marido en actos públicos, la última de ellas fue la pasada semana con motivo de la celebración del Día de la Hispanidad. Pero aunque para muchos Lidia Bedman sea una mujer enigmática, lo cierto es que lleva años dedicándose al mundo «influencer» y compartiendo parte de su vida públicamente.

Cuenta con 156.000 seguidores en Instagram, red social en la que hace unos año s compartía sin pudor gran parte de su día a día e incluso el de sus hijos. La pareja tiene dos en común, Jimena y Santiago, pero el político tiene otros dos hijos fruto de su anterior matrimonio.

No obstante, cuando el líder de Vox comenzó a ganar notoriedad, las redes sociales de Lidia Bedman cambiaron sustancialmente. Ya no mostraba el rostro de sus hijos y su faceta más personal desapareció para dar paso a una cuenta mucho más centrada en ella y en la moda.

Lidia Bedman es licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad San Pablo CEU y cuenta con un máster en Dirección Comercial y Marketing y Comunicación de Moda y Belleza.

6. Gloria Mena

Junto a la de Malú y Rivera, la pareja formada por Íñigo Errejón y la periodista Gloria Mena es la más joven del panorama. Se conocieron en 2015, justo cuando el candidato de Más País acababa de romper su relación con Rita Maestre. Ella cubría por aquel entonces las informaciones de Podemos y enseguida surgieron los rumores de romance, por lo que «La Sexta» decidió poner tierra de por medio derivándola a los informativos.

Desde entonces consiguieron jugar al despiste con la prensa, pero en enero de este mismo año «Esdiario» publicaba las primeras imágenes de la pareja en La Rioja, lo que no ha impedido que sigan llevando su idilio con la máxima discreción. Pero a pesar de sus intensos esfuerzos por mantenerse alejados de los focos, la pareja planea casarse, información que adelantaba ABC en exclusiva hace una semana.

Gloria Mena es de Amposta, Tarragona, pero vive en Madrid. Trabajó un tiempo la «Cadena Ser» y en 2013 comenzó su andadura en «La Sexta». La joven ha llegado a sustituir a Clara Villanueva en los informativos del fin de semana y es un rostro habitual en la cadena.