La CUP se presentará a las elecciones «para decirle al Estado que se vaya» El organismo ha anunciado sus intenciones de concurrir a los comicios generales por primera vez en su historia

El consejo político de la CUP ha decidido este sábado presentarse por primera vez a las elecciones generales, que se celebrarán el 10 de noviembre, ante el escenario de «excepcionalidad democrática» con el objetivo de defender el derecho a la autodeterminación y «decirle al Estado que se vaya».

Lo ha anunciado tras la reunión del máximo órgano de gobierno de la formación anticapitalista la exdiputada Mireia Vehí, quien ha asegurado que no concurren para «bloquear» sino para «hacer política desde todos los ámbitos, espacios e instituciones» y para decirle al Estado español «que se vayan y no vuelvan».

No obstante, Vehí ha alertado de la CUP no proporcionará «ninguna garantía de gobernanibilidad hasta que no se reconozca el derecho a la autodeterminación, la amnistía y todos aquellos derechos fundamentales para la supervivencia de las clases trabajadoras».

De acuerdo con Servimedia, la dirigente dejó claro que la CUP se presenta para «impugnar su represión y su falta de democracia» ante la existencia en España de «presos políticos», en referencia a los encausados en el sumario del «procés» y a los CDR detenidos esta semana.

En las elecciones autonómicas catalanas de 2017, la CUP recibió 195.246 votos, un 4,46% del total, lo que se transformó en 4 escaños. Se situó en sufragios por encima del PP, que en esos comicios sumó 185.670 papeletas (4,24%), que le dieron también 4 escaños.