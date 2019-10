La propuesta de un cara a cara por parte de Casado rompe el plan de Sánchez respecto a los debates Génova quiere además que el debate a cinco se celebre tras conocerse el dato de paro

Pedro Sánchez sólo participará en un debate durante la campaña electoral del 10-N. El Comité Electoral de los socialistas anunció ayer esta decisión que limita los riesgos de exposición del presidente en funciones. Mediante un comunicado manifestaron los socialistas que existe «disposición del PSOE a que su candidato a la Presidencia, Pedro Sánchez, participe en un único debate televisivo a cinco, con carácter neutral, el lunes 4 de noviembre».

Desde el PSOE solo se acordó la participación en este debate. No se prevén por tanto formatos como los «cara a cara» propuestos por RTVE en los que Sánchez se enfrentaría a Casado e Iglesias pero no a Rivera. La decisión del PSOE es que no haya duelos con ninguno. Los socialistas rechazan así la previsión de otros partidos, que reclamaban dos debates entre los principales líderes. Podemos y Ciudadanos siguen insistiendo en sus propuestas de celebrar «al menos dos».

La respuesta del PP intenta sacar al PSOE de que sea su planteamiento el único posible. En primer término sí acepta que se celebre un debate a cinco, sin plantear que sean más en este formato. Pero plantea un importante cambio: rechazan la fecha planteada por los socialistas ya que entienden que «ese debate debería celebrarse tras conocerse los datos de paro». Es decir, a partir del 5 de noviembre para que «los españoles puedan verlo conociendo el balance en esta materia de Sánchez». Además, desde el PP se solicita «un cara a cara» entre los líderes de los dos principales partidos. Por el momento no está en los planes de los socialistas. En Podemos tildaron ayer de «inaceptable» que después de que en la pasada campaña electoral se celebrasen dos debates –Sánchez tuvo que ceder–, ahora «quiera retroceder y que se celebre un único debate».

La fecha determinada por el PSOE es la propuesta en su momento por RTVE para realizar un debate entre Pedro Sánchez, Pablo Casado, Albert Rivera, Pablo Iglesias y Santiago Abascal. Sin embargo, en su comunicado los socialistas no apuestan expresamente por la cadena pública. Desde la Academia de Televisión ya se avanzó ayer que han comenzado los contactos para poder organizar el debate ese 4 de noviembre. Su planteamiento encaja con lo que demanda el PSOE.

La Academia ofrece «una señal neutral del encuentro a la que podrán acceder todos los medios interesados de televisión, radio, prensa e Internet, tanto nacionales como internacionales». Por otro lado, la formación de Íñigo Errejón no da por cerrada su posible presencia en los debates al presentarse en varias provincias en coalición con Equo, un partido que en las pasadas elecciones formó parte de la coalición Unidas Podemos. Desde la formación aseguran que «no estamos con eso todavía». Pendientes todavía de definir dónde se presentarán. Se trata de un asunto que terminaría en la mesa de la Junta Electoral Central.