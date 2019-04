¿Quién ganará las elecciones según las encuestas?

ABC @abc_es Actualizado: 28/04/2019 18:19h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Todas las encuestas dan como vencedor al PSOE, a gran distancia del Partido Popular y el resto de partidos. Los sondeos, sin embargo, divergen en si será suficiente para Pedro Sánchez pactar con Unidos Podemos, o si necesitará contar con el apoyo de los independentistas en una nueva reedición del «pacto Frankenstein». El bloque de la derecha, PP-CS-Vox, no alcanzaría la mayoría absoluta.

GAD3: PSOE + UP + ERC = mayoría absoluta

La última encuesta de GAD3 para ABC, publicada el 22 de abril, pronostica que el bloque de centro-derecha tendrá más votos que el PSOE y los populistas juntos, pero la división les castiga de forma evidente, al sumar solo entre 156 y 165 diputados, lejos de los 176 de la mayoría absoluta, que les permitiría formar un Gobierno alternativo al de Pedro Sánchez. La escaños de PP (81-86), Cs (42-44) y Vox (30-32) son insuficientes.

El PSOE ganaría las elecciones y obtendría entre 134 y 139 escaños. Necesitaría pactar solamente con Unidos Podemos (27 escaños) y ERC (13) para ser investido presidente. El pacto de PSOE, Unidas Podemos y ERC sería la opción realista. A pesar de que la suma de los socialistas con Ciudadanos también alcanza la mayoría, es una opción menos probable debido al veto del partido de Albert Rivera a pactar con Sánchez por su alianza con los independentistas.

CIS: PSOE + UP = mayoría absoluta

El CIS electoral publicado el 9 de abril el coloca al PSOE en primera posición y obtendría entre 123 y 138 escaños. La suma de PP, Ciudadanos y Vox lograría entre 137 y 164 escaños, a los que habría que sumar los 1-2 escaños que obtendría Navarra Suma, la coalición de Cs y PP con UPN. Sánchez podría gobernar con Podemos, que junto a En Comú Podem conseguiría 41 diputados en la mejor previsión. Sánchez también sumaría mayoría con Ciudadanos (que logra entre 42 y 51 escaños) si ambos logran los mejores resultados que predice la encuesta.

La encuesta del CIS da igualmente una mayoría suficiente para gobernar a la de la moción de censura. En la horquilla más baja, la suma de Unidos Podemos, En Comú, Compromís y PNV se queda en 163 escaños. En este caso necesitarían los 17-18 escaños de ERC. No obstante, la suma con Unidos Podemos y sus marcas más el PNV lograrían 187 escaños en la mejor suma que predice esta encuesta. En ese caso sería suficiente con sumar simplemente con Unidos Podemos y En Comù Podem.

Otras encuestas

La última encuesta de Sigma Dos da un empate entre los bloques. Tanto PSOE más Podemos como PP, Cs y Vox suman 174 escaños. Sánchez necesitaría volver a contar con los nacionalistas.

La estimación de 40db da vencedor al PSOE con 129 escaños. La suma con Cs (49) alcanzaría la mayoría absoluta. Si no, con Unidas Podemos (33) no sería suficiente y tendría que buscar apoyos en los independentistas. El bloque de la derecha no tendría opciones puesto que juntos sumarían tan solo 156 escaños.

El sondeo de IMOP Insights da vencedor con holgura a Pedro Sánchez, pero necesitaría pactar con Podemos, Compromís y PNV para alcanzar la mayoría absoluta. Aunque con poco margen dentro de la horquilla, así que posiblemente sería necesario buscar un acuerdo con los independentistas.

En la última encuesta de Sociométrica solo hay suma posible para alcanzar la mayoría absoluta entre PSOE, Unidos Podemos y nacionalistas.