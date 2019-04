Sánchez choca con Rivera en busca de indecisos y rechaza un pacto con él

Seguir Víctor Ruiz de Almirón @vic_almiron Madrid Actualizado: 24/04/2019 02:33h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El bloque catalán llegó muy al final del debate, lo que permitió a Pedro Sánchez un duelo más cómodo. Eso sí, en un primer momento y en mitad del bloque de empleo quiso lanzar un mensaje consciente de que es un déficit en su gestión: «Nunca he pactado con los independentistas. Falso es falso. No es no. Nunca es nunca». Eso sí, el formato del debate le permitió volver a salir del encuentro sin contestar si está dispuesto a indultar a los líderes independentistas.

Pedro Sánchez intentó ayer un debate muy diferente en Atresmedia al que realizó la víspera en RTVE. Aunque la tesis oficial en el PSOE es que Sánchez salió vivo del primer debate, rápidamente se entendió que no salió del todo convencido. Porque ayer a los pocos minutos ya se reconocía que «el ánimo hoy es otro».

Se percibió desde el primer momento que el presidente del Gobierno quería hacer otra cosa. Se lo sirvió en bandeja una primera pregunta sobre qué política de alianzas utilizaría para reeditar la presidencia. «No entra en mis planes pactar con un partido (Ciudadanos) que lo que ha hecho es poner un cordón sanitario al PSOE», dijo Sánchez para marcar distancias con Ciudadanos. Aunque a Pablo Iglesias no le terminó de convencer y pese a que el rechazo de Sánchez no fue tajante, sí fue un paso más allá que en la víspera.

También en su primera intervención hizo lo que el lunes tardó tanto en hacer: referirse a Vox, como eje fundamental de su campaña. Sánchez defendió un Gobierno socialista con independientes, desairando las pretensiones de Pablo Iglesias. Para eso pidió «concentrar» el voto en el PSOE alertando de que si PP, Cs y Vox suman «van a hacer en España lo que han hecho en Andalucía».

Sánchez empezó el debate con una clara intención de confrontar con Ciudadanos, con quien comparte un bolsa de cientos de miles de electores indecisos. Por eso una de las primeras cosas que prometió fue la regularización de contratos precarios y pasarlos a indefinidos, uno de los puntos fundamentales del programa de Ciudadanos. Sobre el contrato único que propone Rivera, Sánchez lo acusó de «extender la precariedad»

Salió decidido a confrontar con Rivera, y cuando éste le regaló por Sant Jordi su tesis doctoral –«un libro que no se ha leído»– Sánchez le respondió entregándole el libro de Sánchez Dragó «La España vertebrada» a partir de su conversación con Santiago Abascal. El mayor grado de enfrentamiento entre Casado y Rivera permitió a Sánchez por momentos ser un espectador y dar rienda suelta a su argumentario sobre «las primarias de la derecha».